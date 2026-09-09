Потужний камбек. Коко Гофф відігралась з двох матч-болів та здобула вольову перемогу над Міррою Андрєєвою в чвертьфіналі US Open – 2026

Американська тенісистка Коко Гофф пробивається у півфінал домашнього Грендслема. На стадії 1/4 фіналу US Open – 2026 Коко здобула вкрай непросту вольову перемогу над “безпрапорною” спортсменкою Міррою Андрєєвою (5-та ракетка світу). Гофф розгромно програла стартовий сет, а на тай-брейці другої партії у Андрєєвої було 2 матч-боли, які нейтралка так і не змогла реалізувати. На перемогу в зустрічі Коко Гофф витратила трохи більше 2 годин і 20 хвилин ігрового часу.

(4) Коко Гофф – (5) Мірра Андрєєва – 2:6, 7:6(7), 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Початок зустрічі, звісно, вийшов для Гофф максимально неприємним. Як кажуть в таких випадках, Коко просто забула взяти із собою на корт подачу. В двох перших власних геймах у американської спортсменки вона не працювала від слова “зовсім”. Один з них, а саме стартовий гейм всієї зустрічі, Коко взагалі програла під нуль.

І хоч вже в середині партії Гофф зуміла налагодити гру, рятувати сет було вже пізно. Мірра точно не з тих спортсменок, які будуть так просто давати можливість відіграти таку перевагу. От в стартовому сеті Коко не змогла навіть скоротити відставання, не те що організувати повноцінний камбек.

Але найголовніше до завершення першого сету Коко зробила – впоралась із проблемами та відчула впевненість у власних силах. Це дозволило Гофф не тільки стабілізувати гру, а й почати диктувати свої умови в другій партії. Так, остаточно уникнути проблем у американки поки не виходило. Наприклад, в цьому сеті Коко двічі дозволяла Андрєєвій врятуватися з брейку.

Причому в одному з випадків Гофф навіть подавала на партію і заробила сет-бол, проте нейтралка встояла. І вже на тай-брейці Коко ледь не поплатилась поразкою за таку реалізацію своїх шансів. У Мірри було 2 матч-поінти, причому один з них на власній подачі за рахунку 7:6. Втім, Коко врятувалась, виграла 3 розіграші поспіль і перевела матч у вирішальний відрізок.

Ну а в ньому, давайте бути чесними, у Андрєєвої шансів вже не було ніяких. Гофф швидко повела із геймом на прийомі в активі, а ближче до завершення матчу вбила всю інтригу ще одним брейком, який вона оформила під нуль.

За вихід в фінал US Open – 2026 Коко Гофф посперечається із представницею Казахстану Єлєною Рибакіною, яка сьогодні не тільки виграла свій чвертьфінальний матч у Цінь Вень Чжен, а й гарантувала цією перемогою собі першу сходинку світового рейтингу за підсумками Відкритого Чемпіонату США.