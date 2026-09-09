Нова перша ракетка світу. Єлєна Рибакіна здобула вольову перемогу над Цінь Вень Чжен та офіційно стала лідеркою жіночого рейтингу

Представниця Казахстану Єлєна Рибакіна не тільки оформила вихід у півфінал Відкритого Чемпіонату США, а й гарантувала собі першу сходинку жіночого світового рейтингу за підсумками турніру. На стадії 1/4 фіналу Єлєна в трьох партіях переграла головну сенсацію US Open – 2026 китайську спортсменку Цінь Вень Чжен, яка починала боротьбу в Нью-Йорку ще з кваліфікаційного раунду. На перемогу в протистоянні Рибакіна витратила дві з чвертю години ігрового часу.

(2) Єлєна Рибакіна – (Q) Цінь Вень Чжен – 3:6, 6:1, 6:4

Джерело фото: офіційний сайт US Open, автор: Simon Bruty/USTA

Це, нарешті, сталось. Єлєна Рибакіна офіційно гарантувала собі першу сходинку жіночого світового рейтингу. Вже в понеділок вона змістить з верхівки класифікації нейтралку Аріну Сабаленко. Рибакіна довго йшла до цього тріумфу і останнім часом навіть здавалось, що Єлєні не вистачить сил, в першу чергу моральних, щоб зробити останній крок до досягнення. Тим більше, що тільки лінивий не говорив про те, що до US Open представниця Казахстану підходить, м’яко кажучи, далеко не в найкращих ігрових кондиціях.

І початок зустрічі проти Цінь Вень Чжен – спортсменки, яка цього року в Нью-Йорку показала не тільки класний теніс, але й неймовірний характер, в двох матчах поспіль врятувавши по сету з рахунку 0:5 – показав, що Рибакіна має слабкі місця. Здавалося, що Єлєна знову зупиниться за крок до мрії, але сьогодні Єлєна змогла зібратися, перебороти себе і довести непростий матч до перемоги.

Отже, давайте до перебігу матчу. Стартовий сет минав в доволі рівній боротьбі, але розв’язка партії вийшла достатньо драматичною. В останній момент власний гейм упустила саме Рибакіна. Але за кілька хвилин, коли Цінь Вень вийшла подавати на перемогу в партії, представниця Казахстану мала більш ніж реальну нагоду на те, щоб відігратися.

Чжен почала ключовий для себе гейм сету із рахунку 15:40, проте врятувалась із подвійного брейк-поінту. А загалом в цьому геймі Цінь Вень довелось відігрувати одразу 5 брейкових м’ячів у суперниці. Але, як не намагалась Рибакіна, врятувати сет їй не вдалось – із боями китайська спортсменка захистила подачу і разом із нею забрала стартовий відрізок матчу.

Єлєна змусила себе посилити гру вже на початку другого сету і доволі швидко пішла у відрив із брейком. Втім, цього разу Цінь Вень мала можливість вирівнювати ситуацію в рахунку. Ближче до завершення партії китаянка не реалізувала брейк-поінт, а вже в наступному геймі Рибакіна ще раз відзначилась на прийомі, чим остаточно зняла питання щодо переможниці партії.

У вирішальному сеті Рибакіна дійсно виглядала краще. У Цінь Вень точно залишилось менше сил після матчів кваліфікації і кількох неймовірних камбеків вже у основній сітці. І саме це стало ключовим фактором в зустрічі. По суті, Чжен провалила тільки один гейм, але цього вистачило для поразки.

І при цьому, Чжен ледь не врятувала той єдиний гейм із рахунку 0:40. Рибакіна не реалізувала потрійний брейк-поінт, але заробила ще одну можливість для брейку, яка і стала ключовою в зустрічі.

Єлєна Рибакіна стала 30-ю спортсменкою у Відкритій Ері, які вдалось піднятися на першу сходинку світового рейтингу. В півфіналі US Open – 2026 Єлєна Рибакіна зіграє проти переможниці протистояння Мірра Андрєєва – Коко Гофф.