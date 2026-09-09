Трилер на чотири з половиною години. Бен Шелтон на чемпіонському тай-брейці здолав Карлоса Алькараса в чвертьфіналі US Open – 2026

Американський тенісист Бен Шелтон стає півфіналістом домашнього мейджора – US Open – 2026. В драматичному чвертьфінальному протистоянні Бен здолав другого номера посіву іспанського спортсмена Карлоса Алькараса, який проводив свій перший турнір після доволі тривалої паузи, викликаної відновленням після травми. На перемогу в матчі Шелтон витратив чотири із половиною години ігрового часу.

(8) Бен Шелтон – (2) Карлос Алькарас – 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(10:7)

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

До глибокої ночі, а якщо бути зовсім точними, то майже до самого ранку, тривало це фантастичне протистояння на кортах US Open. Бен Шелтон та Карлос Алькарас взагалі вийшли на свій чвертьфінальний матч доволі пізно – близько 23:00 за місцевим часом. Але хто ж міг уявити, що їхня битва розтягнеться на чотири з половиною години ігрового часу?

В підсумку матч подарував багато фактів, які сміливо можна було б виносити в заголовок огляду. По-перше, цей поєдинок став найбільш пізнім в історії US Open, оскільки завершився в 3:33 ночі за місцевим часом. Попереднє досягнення, яке, до речі, також належало зустрічі за участю Карлоса Алькараса і також у чвертьфіналі – його битва із Янніком Сіннером в 2022-му році закінчився в 2:50 ночі.

По-друге, Карлос вперше за п’ять років не зумів пробитися в півфінал Відкритого Чемпіонату США. А ще перервалась його серія із 18-ти поспіль перемог на Грендслемах.

Бен Шелтон в півфіналі US Open – 2026 зіграє проти свого співвітчизника Френсіса Тіафо, який також в п’яти сетах переграв Алекса Мікельсена, причому, врятувався із рахунку 0:2 по партіях.