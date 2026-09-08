Виграла американське дербі перед рідними трибунами. Коко Гофф переграла Іву Йович на шляху до чвертьфіналу US Open – 2026

Американська тенісистка Коко Гофф, яка на Відкритому Чемпіонаті США отримала 4-й номер посіву, стає чвертьфіналісткою домашнього мейджора. На стадії 1/8 фіналу Коко в двох партіях впевнено переграла свою співвітчизницю Іву Йович (14-та ракетка світу). На перемогу в дербі Коко Гофф витратила трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

(4) Коко Гофф – (14) Іва Йович – 6:1, 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Зустріч почалась зі швидкого брейку у виконанні Йович. Іва, яка точно не виглядала фавориткою протистояння, відзначилась на прийомі вже в стартовому геймі, але як же шикарно відреагувала на такий розвиток подій Гофф.

Коко не просто швидко відігралась. 4-та ракетка турніру видала просто шикарний відрізок із трьох брейків, виграла 6 геймів поспіль і завершила стартовий сет із прихованою баранкою для суперниці.

В другій партії Гофф продовжила тиснути на прийомі, проте Йович ціною неймовірних зусиль врятувала кілька стартових геймів із брейк-поінтів. Проте, в середині сету Коко таки досягнула свого і повела із брейком.

Та несподівано Іва відігралась, причому моментально. Попри серйозну ігрову перевагу суперниці Йович зуміла повернути інтригу в зустріч, хоч і не надовго. В 9-му геймі партії Іва під нуль програла власну подачу, а вже в 10-му Гофф спокійно поставила переможну крапку в протистоянні.

В 1/4 фіналу US Open – 2026 Коко Гофф зіграє проти нейтралки Мірри Андрєєвої, яка в своєму матчі четвертого кола переграла представницю Австрії Анастасію Потапову.