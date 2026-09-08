Тепер вже офіційно. Марта Костюк дебютує в топ-10 світового рейтингу після US Open – 2026

Українська тенісистка Марта Костюк попри виліт на стадії 1/8 фіналу Відкритого Чемпіонату США від Лінди Носкової, за підсумками тижня покращить свої позиції в світовому рейтингу і дебютує в топ-10 найкращих тенісисток світу. Марта фактично гарантувала собі 10-ту позицію в класифікації відносно давно, але саме після сьогоднішнього ігрового дня всі спортсменки, які мали теоретичні шанси обійти Костюк в рейтингу, завершили боротьбу на мейджорі.

Перед матчами четвертого раунду обігнати Марту, яка вже піднялась на 10-ту сходинку в live-рейтингу, мали шанси 3 спортсменки. Правда, всім для цього потрібно було вигравати US Open. І жодна з них не подолала навіть стадію 1/8 фіналу. Сорана Кирстя поступилась Джессіці Пегулі, Наомі Осака програла Єлєні Рибакіній, а Іва Йович не змогла нав’язати боротьбу Коко Гофф. Таким чином Марта Костюк вже офіційно оформила свій дебют в топ-10 світового рейтингу, який станеться вже в наступний понеділок.

В чемпіонській гонці, за якою відбувається кваліфікація на Підсумковий турнір WTA, Марта поки розмістилась на 9-му місці. Посунути українську тенісистку з нього після US Open теж вже ніхто не зможе. Проте, якщо говорити про шанси на потрапляння до вісімки найкращих (а саме стільки спортсменок відбираються на WTA Finals), то після Відкритого Чемпіонату США вони для Марти трохи погіршились. Зараз найближча конкурентка Марти – Лінда Носкова із Чехії – відірвалась вже майже на 400 пунктів. Тож, саме поразка від Лінди у четвертому колі US Open – 2026 може стати критичною для Костюк в контексті потрапляння на Підсумковий турнір.

Еліна Світоліна продовжує обіймати 6-ту позицію в чемпіонській гонці. Від Марти Костюк її відділяє майже 1000 очок. Тож для Еліни потрапляння на WTA Finals виглядає більш ніж реальним.

Якщо говорити загалом про рейтингові інтриги, то головною є боротьба за першу сходинку жіночої класифікації. Єлєні Рибакіній для того, аби гарантувати собі звання першої ракетки світу, необхідно вийти у півфінал турніру. Отже, представницю Казахстану від дебюту на верхівці рейтингу відділяє одна перемога. В 1/4 фіналу US Open – 2026 Єлєна зіграє проти сенсаційної китайської спортсменки Цінь Вень Чжен.

А ось в разі поразки Рибакіної в чвертьфіналі, одразу три тенісистки можуть бути першою ракеткою світу після US Open. Аріна Сабаленко в разі захисту титулу в Нью-Йорку тоді збереже своє лідерство в рейтингу. Крім цього, в разі перемоги на турнірі на верхівку можуть піднятися Коко Гофф і Джессіка Пегула. Але, повторимось, для того, аби інтрига збереглась, необхідно аби Рибакіна програла свій чвертьфінальний матч.