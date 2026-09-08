Боротьба за першу сходинку триває. Єлєна Рибакіна впевнено переграла Наомі Осаку в 1/8 фіналу US Open – 2026

2-га ракетка світу представниця Казахстану Єлєна Рибакіна впевнено пробивається у чвертьфінал Відкритого Чемпіонату США. На стадії 1/8 фіналу Єлєна здобула перемогу над японською тенісисткою Наомі Осакою (13-та ракетка світу). Рибакіна повністю домінувала на корті, втримала всі свої подачі і тричі відзначилась на прийомі. На перемогу в протистоянні Єлєна Рибакіна витратила лише трохи більше години ігрового часу.

(2) Єлєна Рибакіна – (13) Наомі Осака – 6:1, 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Напевно, дебют зустрічі не налаштовував на думки про розгром, але в підсумку Рибакіна стартовий сет забрала максимально впевнено. В середині партії Єлєна змогла реалізувати свій перший же брейк-поінт.

Осака вже в наступному геймі також зачепилась на прийомі і цілком могла повернутися в боротьбу, проте своїм шансом не скористалась. А за кілька хвилин японська спортсменка знову провалилась на подачі і дала суперниці можливість подавати на партію. Рибакіну довго вмовляти не довелось – заключний гейм в сеті Єлєна виграла дуже впевнено.

Друга партія почалась з того, що спортсменки спокійно виграли по одному гейму на подачі, ну а далі Осака була змушена боротися не тільки із суперницею, але й із власними проблемами. До завершення зустрічі Наомі в кожному геймі на своїй подачі дарувала Рибакіній брейк-поінти. Більшість японська спортсменка відіграла, але в одному випадку таки не встояла. Мінімальної переваги в рахунку представниці Казахстану вистачило для того, аби оформити підсумкову перемогу.

В чвертьфіналі US Open – 2026 Єлєна Рибакіна зіграє проти китайської тенісистки Цінь Вень Чжен, яка доволі несподівано здобула перемогу над Ігою Свьонтек, відігравшись в стартовому сеті з рахунку 0:5.