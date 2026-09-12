Вольова перемога в американському дербі і дебютний фінал мейджора. Бен Шелтон переграв Френсіса Тіафо на US Open – 2026

Бен Шелтон стає переможцем американського дербі на стадії півфіналу US Open – 2026 та вперше в кар’єрі пробивається в титульний матч мейджора. В чотирьох сетах Бен переграв свого співвітчизника Френсіса Тіафо (12-та ракетка світу). Шелтон упустив стартовий сет зустрічі, проте зумів залишити за собою три наступні партії. На перемогу в матчі Бен Шелтон витратив 3 години і майже 20 хвилин ігрового часу.

(8) Бен Шелтон – (11) Френсіс Тіафо – 4:6, 6:3, 6:3, 7:5

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Саме в цьому півфіналі визначався дебютант титульних матчі Грендслемів. Але це точно був не той випадок, коли волею долі та щасливого збігу обставин відвертим андердогам пощастило дістатися до вирішальних стадій мейджора. І Шелтон, і Тіафо показують більш ніж пристойний теніс і досягають крутих результатів. Тільки під час поточної американської серії Бен, наприклад, брав титул на канадському Мастерсі, а Френсіс грав у фіналі тисячника в Цинциннаті.

Шлях обох суперників до півфіналу простим назвати точно не вийде, але Шелтон вибивав із боротьби, об’єктивно, куди більш складних суперників. Грікспор, Хуркач, Шаповалов, Ціціпас… Ну і, звісно, п’ятисетова перемога над Алькарасом – це взагалі топовий результат для Бена. Тіафо теж здобув кілька вкрай непростих і класних перемог, але не настільки гучних за іменами суперників.

Тому на початку зустрічі могло здатися, що у Шелтона лишилось значно менше сил на подальшу боротьбу. Бен зіткнувся із проблемами на подачі і один гейм на ній таки упустив. Проте, вже на початку другого сету Шелтон і сам відзначився на прийомі. І попри те, що Тіафо відігрався, Бен зумів ще раз взяти подачу суперника і вирівняти рахунок за партіями.

В третьому відрізку матчу Шелтон вже володів серйозною перевагою. Бен тиснув, фактично, в кожному геймі на прийомі і в підсумку оформив два брейки. Але Тіаоф вирівняв гру в четвертому сеті і ледь не дотягнув до тай-брейку. Тільки у вирішальний момент Бен оформив ще один брейк і поставив крапку в матчі.

У дебютному фіналі Грендслемів Бен Шелтон зіграє проти лідера посіву US Open – 2026 німецького спортсмена Александра Звєрєва, який у боротьбі за вихід в титульний матч мейджора переграв нейтрального Карена Хачанова.