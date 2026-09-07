Ідеальна гра на подачі. Бен Шелтон зупинив Стефаноса Ціціпаса в 1/8 фіналу US Open – 2026

Американський тенісист Бен Шелтон стає чвертьфіналістом домашнього Грендслему – US Open – 2026. На стадії четвертого раунду Відкритого Чемпіонату США Бен, який отримав на змаганнях 8-й номер посіву, без будь-яких проблем переграв представника Греції Стефаноса Ціціпаса (53-тя ракетка світу). Шелтон протягом усього матчу максимально впевнено діяв на власних подачах і не дозволив супернику заробити жодного брейк-поінту. А сам американець встиг 4 рази відзначитися на прийомі. На перемогу в протистоянні Бен Шелтон витратив трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(8) Бен Шелтон – Стефанос Ціціпас – 6:2, 6:3, 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Так, за підсумками US Open вже можна сказати, що Стефанос Ціціпас, якщо і не розібрався з усіма своїми в першу чергу психологічними проблемами, то, принаймні, почав набирати хід. У грецького тенісиста, нарешті, пішла гра, його теніс став виглядати цілісним, хоч, можливо, не таким потужним, стабільним і варіативним, як у найкращі часи.

Але при цьому Стефанос ще не готовий на рівних боротися із представниками сьогоднішньої еліти тенісу – гравцями топ-10 світового рейтингу. Шелтон сьогодні чітко показав різницю і просто ідеально відпрацював абсолютно всі без виключення власні гейми. Так, в деяких з них Ціціпас боровся, але так і не дістався до жодного брейк-поінту.

А от сам Бен стабільно знаходив можливості нав’язати боротьбу і створити проблеми Стефаносу на його ж подачі. В стартовому сеті Шелтон взагалі зміг двічі відзначитися на прийомі. В двох наступних для перемоги американцю вистачило по одному брейку.

Тепер в чвертьфіналі US Open – 2026 Бен Шелтон зіграє проти екс-лідера світового рейтингу і діючого чемпіона турніру Карлоса Алькараса. Для іспанського спортсмена цей матч стане першим справжнім випробуванням після повернення в тур.