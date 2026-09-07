Упустили перевагу із брейком у вирішальному сеті. Сестри Кіченок завершують боротьбу на US Open – 2026

Український дует сестер Кіченок не зумів подолати стадію другого кола Відкритого Чемпіонату США в жіночому парному розряді. В трьох партіях Людмила та Надія поступились представницям Японії і Тайваню Мію Като / Фан Сьєн Ву. У вирішальному сеті протистояння українки лідирували із брейком – 2:0, проте далі програли 6 геймів поспіль і отримали від суперниць приховану “баранку”. Зустріч тривала трохи більше двох годин ігрового часу.

Мію Като / Фан Сьєн Ву – Людмила Кіченок / Надія Кіченок – 6:2, 4:6, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: nadiakichenok, автор: @matchphotos

Вже на самому початку зустрічі сестри Кіченок відчули проблеми на подачі і забрали стартовий гейм матчу тільки відігравши кілька брейк-поінтів у суперниць. Але із середини партії Като та Ву повністю захопили ініціативу та чітко втілили ігрову перевагу в солідний для себе рахункок. Два брейки і перемога в сеті – 6:2 для японсько-тайванського дуету.

Другий сет почався з того, що Людмила і Надія, нарешті, трохи стабілізували гру. Хоча, в середині партії трапився ще один дуже непростий гейм на їхній подачі. Думаю, якби сестри Кіченок не врятували його із двох брейк-поінтів, Мію та Фан Сьєн спокійно б довели матч до перемоги в двох партіях.

Проте, Людмила і Надія встояли і навіть змогли вперше в зустрічі оформити брейк. Ним українки поставили переможну крапку в партії. А третій сет сестри Кіченок почали з іще одного успіху на прийомі.

Та з рахунку 0:2 Като та Ву здійснили справжній перелом. Три брейки, 6 виграних поспіль геймів і прихована баранка для українок – таким був підсумок вирішально відрізку цього матчу.

Таким чином, в боротьбі у жіночому парному розряді на US Open – 2026 залишається тільки Ангеліна Калініна, яка разом із угорською спортсменкою Анною Бондар сьогодні боротиметься за вихід у чвертьфінал останнього мейджора в сезоні.