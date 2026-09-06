Знову спроба реваншу. Марта Костюк – Лінда Носкова. Анонс матчу 1/8 фіналу US Open – 2026

Як не крути, але головною передматчевою інтригою для всіх лишається можливість Марти Костюк взяти у Лінди Носкової реванш за поразку в півфіналі Вімблдонського турніру кількома місяцями раніше. Пікантності ситуації додає те, що Марта вже встигла під час американської серії переграти свою кривдницю на Ролан Гаррос. Костюк в тому самому півфіналі грунтового мейджора поступилась нейтралці Міррі Андрєєвій, але далі переграла її в Цинциннаті. І ось – наступний турнір і наступна можливість для “помсти”. Чому в лапках? Бо це слово взагалі не найкращий епітет для професійного спорту. Перед виходом на корт точно потрібно думати не про попередні результати, а про свій стан і свою гру в моменті – тут і зараз.

Марта Костюк – Лінда Носкова, початок о 19:30

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Отже, куди важливішими, як на мене, є інші інтриги матчу. Наприклад, кому сьогодні вдасться пробитися в перший у кар’єрі чвертьфінал US Open? І для Марти, і для Лінди вихід в четверте коло є найкращим результатом на американському Грендслемі. І одній зі спортсменок сьогодні вдасться його покращити.

Або інша інтрига: чи зможе Марта Костюк гарантувати собі місце в топ-10 світового рейтингу за підсумками мейджора? Так, як у випадку перемоги, так і у випадку поразки не все напряму залежить від самої української тенісистки. Навіть перемога в сьогоднішньому матчі може не дати Костюк здійснити історичний ривок, якщо Сорана Кирстя виграє US Open. Але ж ви, думаю, самі розумієте, наскільки цей варіант є теоретичним. Румунській тенісистці в цьому сезоні хочеться бажати тільки найкращого, але перемога на мейджорі? Не думаю.

Та і у випадку поразки у сьогоднішньому матчі Марті потрібно аби хтось із трійці Осака – Йович – Кирстя заходив на турнірі максимально далеко. Все можливо і загадувати наперед точно не хочеться, але давайте фіналізуємо цю тему так: якщо Костюк сьогодні переможе, то на 99,99% вона опиниться в топ-10 за підсумками змагань.

Куди важливішим, здається, є інший рейтинг. А саме – чемпіонська гонка за якою відбувається відбір на Підсумковий турнір WTA. І ось тут Носкова та Костюк сусідки. Лінда поки займає прохідну 8-му позицію, а ось Марта наразі потрапляє на фінальний турнір сезону виключно, як запасна (українська спортсменка на 9-му місці). І якщо Марта сьогодні перемагає, вона Носкову не обійде. Але скоротить відставання до мінімуму. У чеської спортсменки залишиться 4044 очок, а у Марти буде 4040. А от в разі поразки Костюк Носкова піде у відрив. А тут ще й Свьонтек на п’яти наступає.

Ось таким довгим вийшов вступ до матчу мовою цифр і рейтингових перспектив. Але дуже хочеться, аби всі ці розклади лишались виключно роботою вболівальників та експертів, а сама Марта концентрувалась виключно на грі. На US Open Костюк поки виглядає дуже впевнено. Жодного програного сету і найважча партія в матчі проти Стівенс, яку Марта виграла з рахунком 7:5. І при цьому, рівень суперниць у української тенісистки був доволі пристойним.

Так, на старті була кваліфаєрка, яка не блищить в одиночному розряді – Сторм Гантер. Але далі – Слоан Стівенс та Єкатерина Александрова. Спортсменки з іменем, стилем і досвідом. Спортсменки, із якими Марта розібралась достатньо впевнено і при цьому, показавши дуже якісну гру.

У Носкової суперниці в Нью-Йорку поки були набагато простішими. Волинець, Тараруді, Енн Лі. Погодьтесь, навіть по іменам, при всій повазі до цих спортсменок, опонентки Марти були набагато більш зірковими. Але Лінда встигла вже і першу партію на US Open – 2026 програти. Причому звернути увагу варто не стільки на цей факт, скільки на те, як цей програний сет стався. Носкова вела з двома брейками в другій партії зустрічі з Енн Лі, але дозволила американці відігратися і забрати цей відрізок матчу на тай-брейці.

Я не буду говорити про те, що Носкова загубила форму, яка дозволяла їй перемогти на Вімблдоні. Я не буду констатувати спад в грі Лінди. Як мінімум тому, що відбувся перехід на інше покриття, яке, схоже, Носковій підходить не настільки класно, як трава. Але певні проблеми і пробуксовки в діях чеської спортсменки присутні. І цим Марта може користуватися.

А з історії особистих зустрічей між цими тенісистками зараз взагалі багато висновків не зробиш. Марта і Лінда грали тільки цього сезону. І якщо в Мадриді Костюк перемогла за рахунок тому, що набрала фантастичний хід, який дав змогу взяти трофей, то в Лондоні те саме зробила Носкова – якісна перемога на улюбленому покритті і титул у підсумку.

Тож, сьогоднішній матч буде трохи іншим. Ані про Марту, ані про Лінду не можна сказати, що хтось із них набрав шалений хід, перебуває на коні і готовий громити суперниць. Обом зараз непросто. Обом доводиться боротися не тільки з опонентками, але й із собою. Але таких матчів наприкінці сезону ставатиме все більше. І, якщо Лінда і Марта хочуть закріпитися серез топ-спортсменок, має ставати більше і перемог в таких протистояннях. Хто до них готовий краще? Конкретно сьогодні, конкретно в цьому взятому матчі? Побачимо вже ввечері.