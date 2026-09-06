Реванш не вдався, але за поразку не соромно. Марта Костюк програла чемпіонці Вімблдону Лінді Носковій в 1/8 фіналу US Open – 2026

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вперше в кар’єрі пробитися в чвертьфінал Відкритого Чемпіонату США. На стадії 1/8 фіналу Марта в надзвичайно складному та бойовому матчі поступилась представниці Чехії Лінді Носковій (6-та ракетка світу). Костюк показала справжній характер та двічі рятувалась із подвійного матч-болу у суперниці, причому, на її ж подачі – спочатку в другому сеті, а потім і у вирішальній партії. Та цього українській спортсменці не вистачило для перемоги в протистоянні. Зустріч тривала майже дві з половиною години ігрового часу.

(6) Лінда Носкова – (11) Марта Костюк – 7:5, 5:7, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Початок зустрічі склався для Марти Костюк точно не так, як собі планувала українська тенісистка. Вже в стартовому геймі у неї не запрацювала перша подача, та ще й на подвійному брейк-поінті Марта припустилась прикрої помилки під сіткою, коли лишалось тільки пробити в порожню частину корту. Поступатися з брейком в самому дебюті матчу проти суперниці, головною зброєю якої є подача, ще те задоволення.

І Носкова свою подачу почала з того, що ніби стала доводити критичність помилки Костюк на старті. 40:0 і, здавалося б, ніяких шансів на боротьбу. Та, виявилося, що подача у Лінди наразі працює не так стабільно. Все частіше чеська спортсменка подавала другим м’ячем і Марта користувалась своїми нагодами. Зробити зворотній брейк з рахунку 0:40 на прийомі проти Носкової – дорогого вартує.

Костюк в цьому відрізку матчу диктувала свою гру. У української спортсменки пішла гра із задньої лінії і часом вона видавала такі удари, які, здавалося б, йшли буквально в метрі від суперниці, але Носкова не могла на них реагувати. Втім, чеська тенісистка продемонструвала свою здатність змінювати план на гру і підлаштовуватися під гру суперниці. Виявляти моменти, на які можна натиснути, аби зламати її сильні сторони.

Так, десь із середини стартового сету Лінда почала всіма силами скорочувати довжину розіграшів. Для цього чеська спортсменка стала все частіше використовувати виходи до сітки і, насправді, вони працювали у Носкової доволі непогано. Лінда ще раз змогла повести із брейком саме в середині партії, але і цю перевагу у опонентки Марта відіграла.

Третій брейк у виконанні Носкової трапився у найбільш непідходящий момент – коли Костюк подавала на тай-брейк. Вже за кілька хвилин Лінда вийшла подавати на стартову партію і Марта спробувала поборотися і за цей гейм. Проте справа не дійшла навіть до брейк-поінтів – 7:5 на користь чеської спортсменки.

В другій партії Марта, якщо дивитися на статистику, показала дуже непоганий теніс. І агресивний, і набагато чистіший, ніж у першому відрізку протистояння. Але при цьому Костюк була на межі програшу матчу саме в двох сетах. Українська тенісистка програла власну подачу в середині цього ігрового відрізку і Носкова вчепилась в цей шанс. Лінда, здавалося б, впевнено вела зустріч до перемоги, аж раптом…

Носкова вийшла подавати на зустріч і навіть заробила подвійний матч-бол. Але в цей момент Марта здійснила фантастичний камбек – спочатку взяла 4 поспіль розіграші на прийомі і оформила зворотній брейк, потім доволі спокійно забрала власний гейм, ну а далі ще й завадила суперниці подати на тай-брейк. З рахунку 4:5 і 15:40 на подачі Лінди Марта змогла забрати сет – 7:5!

Дуже хотілося побачити, як Марта на куражі спробує піти у відрив на самому початку вирішальної партії, проте цього ривка не сталось. Впершу чергу за рахунок того, що сама Носкова відмовилась розсипатися. Спортсменки надзвичайно впевнено брали власні подачі, а потім, несподівано, одночасно зіткнулись із проблемами на них.

Знову першою на прийомі відзначилась саме Носкова. Взагалі, виходить, що в цьому матчі Костюк лишень одного разу повела із брейком – а саме в цей переломний момент другого сету. Решту часу Марті доводилось відіграватися. Ось і цього разу вона впоралась та оформила зворотній брейк, але за лічені хвилини Носкова знову відновила перевагу в рахунку.

І знову Лінда спокійно вела зустріч до перемоги, знову заробила подвійний матч-бол на власній подачі і знову Марта його відіграла. Повне повторення другого сету? На жаль, не вийшло. Лінда вчасно взяла себе в руки і довела свою подачу, а разом і увесь матч до перемоги. Надзвичайно прикра поразка, але точно можна сказати: за неї Марті не має бути соромно.

Попри виліт в 1/8 фіналу US Open – 2026 Марта Костюк зберігає непогані шанси за підсумками турніру увірватися в топ-10 світового рейтингу. Завадити цьому можуть лише три спортсменки – Наомі Осака, Іва Йович та Сорана Кирстя, і то лишень в тому випадку, якщо хтось із них виграє титул в Нью-Йорку.

Ну а Лінда Носкова в чвертьфіналі Відкритого Чемпіонату США зіграє проти нейтралки Аріни Сабаленко, яка не просто захищає свій минулорічний титул на US Open, а й бореться за збереження першої сходинки світового рейтингу. В своєму матчі 1/8 фіналу Аріна переграла Тейлор Таунсенд з США.