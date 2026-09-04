Дурість чи принцип? Чому українки шокують вибором партнерок для виступу в парному розряді US Open – 2026?

Сьогодні на US Open – 2026 на нас чекає максимально цікавий, насичений та емоційний день. В одиночному розряді одразу дві головні надії українських вболівальників зустрічаються із безпрапорними спортсменками. А це – завжди додатковий подразник. І Марта Костюк, і Еліна Світоліна точно будуть мати шалену підтримку. Під сиренами, під роботою ППО, під вибухами за них точно вболіватимуть. І о шостій вечора, і о третій ночі. Відбудеться сьогодні і чимало парних поєдинків за участю наших спортсменок, але, раптом, ловиш себе на думці, що в деяких зустрічах бажання підтримувати своїх кудись зникає…

Джерело фото: Instagram, користувач: yuliiastar17

Це не стосується сестер Кіченок, які знову вирішили зіграти в парі разом. Останнім часом виходить не надто добре, але Надя та Людмила намагаються відновити взаєморозуміння. Це не стосується Олександри Олійникової (тут позиція взагалі не може викликати ніяких питань) чи Дарії Снігур. А от для чого Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева знову викликають хвилю нерозуміння? Питання відкрите.

І ні, ніхто з них формально не порушує ніяких писаних чи неписаних правил. Зрозуміло, що якби Ангеліна чи Юлія заявились би в парі із “нейтралкою”, на перспективах мати бодай якусь підтримку з України для цих спортсменок можна було б ставити хрест. Але ж Калініна та Стародубцева точно не живуть у вакуумі. І мали б розуміти, із ким вони збираються грати по один бік сітки.

Ангеліна ж точно читала новини про те, що Олександра Олійникова свого часу публічно відмовилась тиснути руку Анні Бондар з Угорщини. Причина – цілком проста і достатня для кенселінгу цієї спортсменки: вона відвідувала країну-агресорку після початку повномасштабного вторгнення, грала на виставковому турнірі і отримувала гроші “газпрому”. Пояснювати, що це “криваві” гроші, думаю, не варто.

На той скандал свого часу навіть реагував сумнозвісний Сіярто, який дивовижним чином намагався перекласти провину на Олійникову. На голову такі речі взагалі не налазять, але чого можна було очікувати від попередньої угорської влади, яка так міцно трималась за зв`язки і рублі від кремля? І от сьогодні Калініна буде грати в парі з Бондар на US Open. Грати і показувати – так можна. Заробляй гроші від газпрому, а потім ставай моєю партнеркою. Радій зі мною виграним м`ячам, обіймайся…

Ну добре, спортсменам дійсно часто не до новин. І я можу припустити, що Ангеліна якимось дивом пропустила новину про візити Бондар в рашку, а в команді не знайшлось нікого, хто міг би підказати. Але ж Юлія Стародубцева потрапила у зовсім гучний скандал зі своїми танцями під русняву музику на весіллі Дарії Касаткіної. І знову, до Даші, насправді, питань не може бути ніяких. Так, вона народилась на болотах. Так, вона виступала під їхнім прапором, але від самого початку війни Касаткіна – єдина нейтралка в турі, яка говорить абсолютно правильні речі.

Дарія зараз виступає за Австралію. І формально не є нейтральною спортсменкою. Інше питання, що стало причиною зміни громадянства – війна, або ж несприйняття на болотах орієнтації Касаткіної, але це вже нюанси. І от тут Стародубцева робить абсолютно зрозумілу і показову річ. Вона заявляється грати зі своєю подругою – і це нормально. І відкрито демонструє свою позицію: я буду грати із “хорошою руською” і не бачу в цьому нічого поганого.

І знову, повторимось, це не кримінал. І ставитись до Касаткіної можна по-різному. Точно не восхваляти, бо, по суті, немає за що. Але, напевно, і не хейтити. Дарія не обирала місце для народження. А коли цей вибір з`явився, то переїхала в Австралію. Але ж питання не в цьому. Питання в меседжі, який Стародубцева посилає прихильникам.

І ось що цікаво. Ангеліна та Юлія народились і свої перші кроки в тенісі робили в Новій Каховці. В місті під окупацією лишились і родичі, і друзі. Стародубцева навіть писала свого часу в Чарльстоні назву міста на камері, чим викликала справжній фурор серед вболівальників. Це був красивий і правильний крок. А потім було весілля Касаткіної, танці під русняву музику і виступ в парі із нею…

Патріотизму, звісно, не навчиш. І далеко не всі спортсмени чи публічні особи (тут без натяків на когось конкретного) роблять правильні речі від чистого серця. Ні, багато хто просто розуміє, що по-іншому – не можна. Навряд у Калініної чи Стародубцевої буде армія прихильників по всьому світу. Щиро вболівати за них будуть тільки тут, в Україні. І якщо втратити фанів тут, то де ж тоді їх брати?

Чи все-таки перемагає логіка, в якій про це думати не варто? Призові на турнірах платять незалежно від кількості фанів на батьківщині і на цей фактор можна не зважати?