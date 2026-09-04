Теніс сьогодні. Коли грають Марта Костюк і Еліна Світоліна? Розклад матчів US Open – 2026 на 4 вересня

Сьогодні на кортах US Open – 2026 відбудеться чимало цікавих поєдинків третього кола як в чоловічому, так і в жіночому одиночних розрядах. Свої протистояння із нейтралками проведуть Марта Костюк та Еліна Світоліна і, звісно ж, саме ці матчі для нас будуть центральними. Проте, стежити за українськими тенісистками можна буде і у парному розряді. Сьогодні в змаганнях дуетів стартують сестри Кіченок, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Дарія Снігур та Олександра Олійникова.
US Open – 2026
Нью-Йорк, США
Розклад 6-го ігрового дня, 4 вересня
Arthur Ashe Stadium
Джессіка Пегула – Лейла Фернандес – початок о 18:30
Їбін Ву – Карлос Алькарас
Серена Вільямс / Вінус Вільямс – Хао-Чін Чань / Мая Джойнт – початок о 02:00
Бен Шелтон – Денис Шаповалов
Louis Armstrong Stadium
Аріна Сабаленко – Камілла Рахімова – початок о 18:00
Александр Бублік – Томмі Пол
Валентен Вашеро – Френсіс Тіафо – початок о 02:00
Еліна Світоліна – Анна Калінська
Grandstand
Марта Костюк – Єкатерина Александрова – початок о 18:00
Даніїл Медвєдєв – Артур Рендеркнек
Емма Наварро – Кароліна Мухова
Їржі Легечка – Стефанос Ціціпас – не раніше 00:00
Stadium 17
Ясміне Паоліні – Сорана Кирстя – початок о 18:00
Тейлор Таунсенд – Діана Шнайдер
Енн Лі – Лінда Носкова
Алекс Мікельсен – Даніель Меріда Агілар – не раніше 23:30
Court 5
Алекса Гуарачі / Маяр Шериф – Анна Даніліна / Александра Круніч – початок о 18:00
Кевін Кравіц / Тім Пюц – Жайме Фарія / Адам Волтон
Дарія Касаткіна / Юлія Стародубцева – Юдіс Чонг / Чжаосюань Ян
Шувей Се / Єлєна Остапенко – Дарія Юрак Шрайбер / Антонія Ружич
Court 6
Нуну Боргеш / Рінка Хіджіката – Роберт Кеш / Александер Ерлер – початок о 18:00
Юго Ні / Едуар Роже-Васслен – Якуб Пауль / Матей Воцел
Сімона Вальтерт / Вікторія Голубіч – Крістіна Букса / Ніколь Меліхар
Мартін Дамм / Маккензі Мокдональд – Ян Хойнскі / Александр Донскі
Court 7
Орланду Луж / Рафаель Матуш – Брендон Карпіко / Нікіта Філін – початок о 18:00
Роман Арнеодо / Адріан Маннаріно – Маттео Арнальді / Ян-Леннард Штруфф
Ейжа Мухаммад / Фанні Штоллар – Аліша Паркс / Ірина Шиманович
Дарія Снігур / Ханне Вандевінкел – Елізе Мертенс / Діана Шнайдер
Court 10
Сандер Арендс / Давід Пел – Ширам Нараянасвамі / Еван Кінг – початок о 18:00
Сінью Дзян / Шуай Чжан – Софія Кенін / Анастасія Потапова
Петр Ноуза / Ніл Оберляйтнер – Гонсало Ескобар / Нікі Каліянда Пунача
Ніколь Фосса Уерго / Тамара Корпач – Джесіка Малечкова / Міріам Скох
Court 11
Константін Францен / Робін Хаасе – Максімо Гонсалес / Андрес Молтені – початок о 18:00
Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Франсіско Черундоло / Хуан Мануель Черундоло
Раджив Рем / Джо Солсбері – Сантьяго Гонсалес / Джон Патрік Сміт
Томас Мартін Етчеверрі – Маріано Навоне
Court 12
Белла Пейн / Сара Шумейт – Ері Ходзумі / Андрея Клепач – початок о 18:00
Лукас Мідлер / Марк Полманс – Брендон Накашима / Брюс Накашима
Сімоне Болеллі / Андреа Вавассорі – Кентен Алі / П’єр-Юг Ербер
Сара Еррані / Ліллі Таггер – Анніка Пенічкова / Крістіна Пенічкова
Court 13
Роберт Гелловей / Андре Горанссон – Жан-Жульєн Роєр / Теодор Вайнгар – початок о 18:00
Нікола Бартункова / Каміла Осоріо – Людмила Кіченок / Надія Кіченок
Александер Блокс / Діно Пріжмич – Сандер Жиль / Сем Вербек
Алина Корнєєва / Дарья Відманова – Анна Бондар / Ангеліна Калініна
Court 15
Джеймс Дакворт / Міомір Кецманович – Марсело Мело / Джон Пірс – початок о 18:00
Петра Марцінко / Олександра Олійникова – Гаррієт Дарт / Мая Ламсден
Татьяна Марія / Зейнеп Сонмез – Єкатєріна Александрова / Талія Гібсон
Мію Като / Фан Сьєн Ву – Тереза Міхалкова / Олівія Ніколлз