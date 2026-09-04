Теніс сьогодні. Коли грають Марта Костюк і Еліна Світоліна? Розклад матчів US Open – 2026 на 4 вересня

Сьогодні на кортах US Open – 2026 відбудеться чимало цікавих поєдинків третього кола як в чоловічому, так і в жіночому одиночних розрядах. Свої протистояння із нейтралками проведуть Марта Костюк та Еліна Світоліна і, звісно ж, саме ці матчі для нас будуть центральними. Проте, стежити за українськими тенісистками можна буде і у парному розряді. Сьогодні в змаганнях дуетів стартують сестри Кіченок, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Дарія Снігур та Олександра Олійникова.

US Open – 2026

Нью-Йорк, США

Розклад 6-го ігрового дня, 4 вересня

Arthur Ashe Stadium

Джессіка Пегула – Лейла Фернандес – початок о 18:30

Їбін Ву – Карлос Алькарас

Серена Вільямс / Вінус Вільямс – Хао-Чін Чань / Мая Джойнт – початок о 02:00

Бен Шелтон – Денис Шаповалов

Louis Armstrong Stadium

Аріна Сабаленко – Камілла Рахімова – початок о 18:00

Александр Бублік – Томмі Пол

Валентен Вашеро – Френсіс Тіафо – початок о 02:00

Еліна Світоліна – Анна Калінська

Grandstand

Марта Костюк – Єкатерина Александрова – початок о 18:00

Даніїл Медвєдєв – Артур Рендеркнек

Емма Наварро – Кароліна Мухова

Їржі Легечка – Стефанос Ціціпас – не раніше 00:00

Stadium 17

Ясміне Паоліні – Сорана Кирстя – початок о 18:00

Тейлор Таунсенд – Діана Шнайдер

Енн Лі – Лінда Носкова

Алекс Мікельсен – Даніель Меріда Агілар – не раніше 23:30

Court 5

Алекса Гуарачі / Маяр Шериф – Анна Даніліна / Александра Круніч – початок о 18:00

Кевін Кравіц / Тім Пюц – Жайме Фарія / Адам Волтон

Дарія Касаткіна / Юлія Стародубцева – Юдіс Чонг / Чжаосюань Ян

Шувей Се / Єлєна Остапенко – Дарія Юрак Шрайбер / Антонія Ружич

Court 6

Нуну Боргеш / Рінка Хіджіката – Роберт Кеш / Александер Ерлер – початок о 18:00

Юго Ні / Едуар Роже-Васслен – Якуб Пауль / Матей Воцел

Сімона Вальтерт / Вікторія Голубіч – Крістіна Букса / Ніколь Меліхар

Мартін Дамм / Маккензі Мокдональд – Ян Хойнскі / Александр Донскі

Court 7

Орланду Луж / Рафаель Матуш – Брендон Карпіко / Нікіта Філін – початок о 18:00

Роман Арнеодо / Адріан Маннаріно – Маттео Арнальді / Ян-Леннард Штруфф

Ейжа Мухаммад / Фанні Штоллар – Аліша Паркс / Ірина Шиманович

Дарія Снігур / Ханне Вандевінкел – Елізе Мертенс / Діана Шнайдер

Court 10

Сандер Арендс / Давід Пел – Ширам Нараянасвамі / Еван Кінг – початок о 18:00

Сінью Дзян / Шуай Чжан – Софія Кенін / Анастасія Потапова

Петр Ноуза / Ніл Оберляйтнер – Гонсало Ескобар / Нікі Каліянда Пунача

Ніколь Фосса Уерго / Тамара Корпач – Джесіка Малечкова / Міріам Скох

Court 11

Константін Францен / Робін Хаасе – Максімо Гонсалес / Андрес Молтені – початок о 18:00

Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Франсіско Черундоло / Хуан Мануель Черундоло

Раджив Рем / Джо Солсбері – Сантьяго Гонсалес / Джон Патрік Сміт

Томас Мартін Етчеверрі – Маріано Навоне

Court 12

Белла Пейн / Сара Шумейт – Ері Ходзумі / Андрея Клепач – початок о 18:00

Лукас Мідлер / Марк Полманс – Брендон Накашима / Брюс Накашима

Сімоне Болеллі / Андреа Вавассорі – Кентен Алі / П’єр-Юг Ербер

Сара Еррані / Ліллі Таггер – Анніка Пенічкова / Крістіна Пенічкова

Court 13

Роберт Гелловей / Андре Горанссон – Жан-Жульєн Роєр / Теодор Вайнгар – початок о 18:00

Нікола Бартункова / Каміла Осоріо – Людмила Кіченок / Надія Кіченок

Александер Блокс / Діно Пріжмич – Сандер Жиль / Сем Вербек

Алина Корнєєва / Дарья Відманова – Анна Бондар / Ангеліна Калініна

Court 15

Джеймс Дакворт / Міомір Кецманович – Марсело Мело / Джон Пірс – початок о 18:00

Петра Марцінко / Олександра Олійникова – Гаррієт Дарт / Мая Ламсден

Татьяна Марія / Зейнеп Сонмез – Єкатєріна Александрова / Талія Гібсон

Мію Като / Фан Сьєн Ву – Тереза Міхалкова / Олівія Ніколлз



