Відігралась з трьох матч-болів на подачі суперниці. Юлія Стародубцева драматично здолала Марію Саккарі в другому колі US Open – 2026

Українська тенісистка Юлія Стародубцева створила якщо не сенсацію, то, принаймні, доволі несподіваний результат в матчі другого кола Відкритого Чемпіонату США. В драматичному протистоянні Юлія здолала представницю Греції 32-гу ракетку US Open – 2026 Марію Саккарі. Сенсаційність результату підкріплюється тим, що Стародубцева лишила за собою матч, в якому вона провалила стартову партію, а в другому сеті Саккарі навіть подавала на перемогу і заробила 3 матч-боли на власній подачі. На перемогу в протистоянні Юлія Стародубцева витратила трохи більше 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.

Юлія Стародубцева – (32) Марія Саккарі – 1:6, 7:6(4), 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: yuliiastar17

Бувають матчі, які починаються зовсім не так, як того хотілося б. На корті не виходить майже нічого, а тут ще й суперниця демонструє дуже агресивну і, що найважливіше, чисту гру. Набирає віннерс за віннерсом і просто відмовляється помилятися. Доводиться тільки розводити руками і спостерігати за тим, як рахунок швидко зростає явно не на твою користь.

І в таких ситуаціях є два варіанти розвитку подій. Опустити ракетку і просто змиритися з тим, що сьогодні – не твій день. Або ж намагатися триматися, терпіти, поступово входити в гру, чіплятися за кожен розіграш і змушувати суперницю в розіграшах робити бодай по одному зайвому удару. Повертати всі м’ячі і розраховувати на те, що опонентка почне помилятися. Без будь-якої гарантії результату, але намагатися і боротися.

Сьогодні Юлія Стародубцева обрала саме другий варіант, хоча за підсумками стартової партії здавалося, що шансів проти такої Марії Саккарі у української тенісистки просто немає. Грецька спортсменка провела дійсно фантастичний перший сет. Вона грала легко і невимушено, грала чисто і агресивно. Стародубцева програла дві власні подачі, а на прийомі жодного разу так і не змогла нав’язати бодай видимість боротьби. Якщо вже й використовувати штампи, то цей сет Саккарі виграла в одні ворота.

На початку другого сету Марія трохи збавила оберти, розраховуючи на те, що довести матч проти деморалізованої суперниці не буде для неї проблемою. Але Юлія деморалізованою не була. На початку партії саме Стародубцева вперше в зустрічі відзначилась на прийомі та повела – 4:1.

Саккарі, здавалося б, зробила правильні висновки і повернулась до агресивної гри. І, спочатку, у грецької спортсменки знову виходило все – два брейки у її виконанні дали можливість повністю перевернути хід сету і не просто відігратися, а й знову повести в рахунку. Але от проблема – після того, як Марія знову включилась в гру, агресія нікуди не поділась. Але з’явились помилки.

В другому сеті Саккарі показала фантастичні цифри в графі “віннерси” – 17 чисто виграних м’ячів. Але і в графі “невимушені помилки” цифри також зростали і, в підсумку, їх було навіть більше. Але все це могло не мати жодного значення, якби грецька спортсменка завершила зустріч в двох партіях. А така можливість у неї була.

За рахунку 5:4 Саккарі вийшла подавати на перемогу і навіть мала 3 матч-поінти в цьому геймі. Стародубцева трималась, боролась і була винагороджена зворотнім брейком. Чи варто підкреслувати, що саме цей порятунок і став переломним моментом в усій зустрічі?

На тай-брейці другого сету Юлія одразу захопила лідерство і повела – 4:0. Хоч Саккарі і боролась, але Юлія не підпускала суперницю на небезпечну відстань і довела тай до перемоги. Ну а в вирішальному сеті Марія вже була абсолютно не схожа на ту спортсменку, яка впевнено виграла стартовий відрізок матчу і видала шикарний відрізок в другому сеті. Ну і сама Стародубцева розігралась та грала не з опущеною головою, як на початку матчу.

Юлія Стародубцева вперше в кар’єрі виходить в третій раунд US Open. Наступною суперницею української тенісистки стане 2-га ракетка світу, яка продовжує боротьбу за звання лідерки рейтингу, Єлєна Рибакіна. Юлія вже має досвід сенсаційних перемог над представницею Казахстану, причому вже в поточному сезоні. Стародубцева вибила Рибакіну із боротьби на Ролан Гаррос. Може буде можливість повторити?