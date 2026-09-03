Не впоралась зі швидкостями, запропонованими суперницею. Олександра Олійникова поступилась Александрі Еалі в другому колі US Open – 2026

Українська тенісистка Олександра Олійникова, яка цього року дебютувала на US Open, не змогла пробитися в третій раунд Відкритого Чемпіонату США. В матчі другого кола Олександра в двох партіях поступилась представниці Філіппін Александрі Еалі (18-та ракетка світу). Олійникова намагалась боротися з усіх сил, проте так і не змогла нічого протиставити гострому, потужному та швидкому тенісу у виконанні суперниці. На перемогу в матчі Еала витратила трохи більше години ігрового часу.

(17) Александра Еала – Олександра Олійникова – 6:1, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: juanmorenoestudio

Напевно, Олександра Олійникова є однією із небагатьох тенісисток, які після такої поразки можуть зі щирою посмішкою на обличчі йди до сітки та обійматі і вітати суперницю із перемогою. Звісно, якщо ця суперниця не є представницею чи любителькою “боліт”. З такими обійматися чи навіть тиснути руку – точно суперечить принципам Олександри. А вони в неї є і за це Саші подяка.

Але давайте повернемось до самого протистояння. Сьогодні Еала показала, за що саме її обожнюють прихильники по всьому світу. Звісно, багато в чому ця любов прихильників пояснюється гарним маркетингом та промо – історія попелюшки в професійному спорті завжди гарно продавалась. Але й на корті Александра може демонструвати шикарний теніс..

Так, інколи цей теніс занадто агресивний, авантюрний і сміливий. Але цього у Еали не відняти і якщо у неї йде гра, то спостерігати за атаками Александри – суцільне задоволення. Олійникова сьогодні просто не встигала. Ні, Саша часом діставала неймовірні м’ячі на задній лінії. У неї пройшло кілька блискучих обводок суперниці, яка вискочила до сітки. Але це були епізоди. В більшості випадків Олександра не встигала не тільки за м’ячами, а й за думками і рішеннями філіппінської спортсменки.

В першій партії шансів поборотися у Олександри не було зовсім. Еала почала зустріч із двох поспіль впевнених брейків. І навіть той факт, що українська спортсменка одну подачу встигла відіграти, інтриги сету не додав.

А от в другому сеті Олійникова змогла трохи довше втриматися в боротьбі. Лише в середині сету Олександра вперше програла свій гейм, та й той одразу ж відіграла. Проте, Еала ще за кілька хвилин оформила другий брейк і вже цю перевагу філіппінська спортсменка не упустила.

Олександра Олійникова може бути задоволеною своїми виступами на US Open. Так, трохи пощастило із суперницею по першому колу. Так, шансів проти Еали у українки просто не було. Але і посипати голову попелом немає від чого.

Ну а Александра Еала в третьому колі US Open – 2026 зіграє проти переможниці матчу Іва Йович – Франческа Джонс.