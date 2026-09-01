Майже спромоглась на камбек. Дарія Снігур програла “безпрапорній” 15-й ракетці турніру на старті US Open – 2026

Українська тенісистка Дарія Снігур не змогла створити сенсацію на старті US Open – 2026 та поступилась 15-й ракетці останнього в сезоні мейджора. В двох партіях Дарія програла “нейтралці” Діані Шнайдер. Стартовий сет Снігур просто провалила і отримала в ньому повноцінну “баранку”. В другому сеті Дарія знову поступалась із брейком, але переломила хід партії та не просто відігралась, а й сама стала лідеркою в рахунку. Втім, кінцівку зустрічі Шнайдер таки лишила за собою. На перемогу в протистоянні “безпрапорна” витратила майже 1 годину і 10 хвилин ігрового часу.

(15) Діана Шнайдер – Дарія Снігур – 6:0, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: snigur_27

Форма Дарії Снігур останнім часом навіювала думку про те, що і зі Шнайдер українська тенісистка зможе показати свій якісний рівень тенісу та, як мінімум, нав’язати “нейтралці” боротьбу. Але стартовий сет зустрічі та, чого там приховувати, і дебют другої партії відверто насторожували. А чи не отримає, часом, Дарія повноцінний розгром від суперниці.

В першому сеті у Снігур і дійсно майже нічого не виходило. Українська тенісистка опинилась в серйозному мінусі по співвідношенню чисто виграних м’ячів та невимушених помилок. Можливо, “баранка” і не було цілковито заслуженої, але в професійному спорті такого поняття, як “заслуженість” взагалі немає. Перемогу, за будь-якої гри, здобуває той, чиє прізвище пролунає після слів судді “Гейм, сет енд матч…”.

Прикро було те, що і початок другої партії мало що змінив на корті. Шнайдер знову повела зі швидким брейком і, здавалося б, впевнено рухалась до перемоги. Але Снігур несподівано знайшла чим відповісти. Українська тенісистка не тільки відіграла відставання, а й сама повела в рахунку із брейком. Таким чином цифри на табло з 0:6, 1:3 перетворились на куди вже більш комфортні – 4:3 із брейком в середині другої партії.

Але далі Дарія знову загнала себе в глухий кут. Про те, щоб розвинути або, хоча б, втримати успіх, мова взагалі не велась. Із середини другого сету завданням Снігур було просто вижити, втриматися в матчі, затягнути його на якомога довший проміжок часу. Але і з цим Дарія не впоралась – ще дві програні подачі у виконанні української спортсменки дозволили “безпрапорній” вийти в друге коло US Open.

В ньому Діана Шнайдер зіграє проти екс-першої ракетки світу Кароліни Плішкової, яка на старті US Open здолала Ханне Ванденвількен із Бельгії.