Кубок Девіса. Відбулось жеребкування фінальної частини головних командних змагань у чоловіків

В італійській Болоньї, яка наприкінці листопада буде приймати фінальну частину Кубку Девіса, відбулось жеребкування основного етапу фіналу восьми. За його результатами сформовані чвертьфінальні пари збірних, а також прокладено їхніх можливий шлях до фіналу. Перші номери посіву отримали збірні Італії та Іспанії. Вони в стартовому раунді зіграють проти команд Південної Кореї та Австрії. Проте, найбільш інтригуючими мають бути протистояння між командами Чехії та Канади, а також Німеччини та Великої Британії.

Джерело фото: офіційний сайт Davis Cup

За результатами жеребкування сітка фінальної вісімки Кубку Девіса – 2026 має такий вигляд:

(1) Італія – Південна Корея

(4) Чехія – Канада

Велика Британія – (3) Німеччина

Австрія – (2) Іспанія

Поєдинок між збіними Італії та Південної Кореї відбудеться 25 листопада. Розклад інших матчів обіцяють опублікувати згодом.

Фінал восьми Кубку Девіса – 2026 відбудеться з 24 по 29 листопада в італійському місті Болонья.

Нагадаємо, що збірна України виграла свій матч Другої Світової групи проти команди Кіпру і наступного сезону зіграє в плей-офф Першої Світової Групи. На цій стадії українська збірна програє вже два роки поспіль.