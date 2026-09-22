Сенсації не сталось. Лінда Носкова принесла збірній Чехії перемогу в чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна Чехії впевнено долає стартовий раунд фінальної стадії головних командних жіночих тенісних змагань – Кубку Біллі Джин Кінг. В другому одиночному матчі протистояння зі збірною Великої Британії переможне очко своїй збірній принесла Лінда Носкова. В двох партіях Лінда здолала британську спортсменку Кеті Бултер (54-та ракетка світу). На перемогу в матчі Лінда Носкова витратила трохи більше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

Лінда Носкова – Кеті Бултер – 6:2, 7:6(3)

Джерело фото: x.com, користувач: Billie Jean King Cup

Бултер на початку зустрічі відверто не впоралась із тиском, який на неї звалився. Після поразки Сонай Картал в стартовому протистоянні у Кеті не було права на помилку. І британська спортсменка під цим тиском не змогла нормально увійти в матч.

Бултер програла два стартових гейми на власній подачі і тільки після цього трохи налагодила гру. Але Носкова підійшла до своїх геймів настільки відповідально, що жодних шансів не те щоб відіграти відставання, а бодай скоротити його, у Бултер просто не було. Лінда спокійно довела першу партію до впевненої перемоги.

В другому сеті Кеті і сама діяла у своїх геймах майже ідеально. Але чіплятися на прийомі Бултер просто не могла. Носкова не дозволила суперниці заробити жодного брейк-поінту за зустріч. Та і як тут будеш боротися, якщо Лінда видала 15 ейсів!

У самої Носкової був шанс завершити матч без тай-брейку, але в 9-му геймі вона не реалізувала подвійний брейк-поінт, який був за такого рахунку ще й подвійним прихованим матч-болом для чеської тенісистки. Бултер виплуталась із вкрай непростої ситуації і дотягнула до тай-брейку, але на ньому Носкова оформила підсумкову перемогу в матчі.

Таким чином збірна Чехії здобула дострокову перемогу над командою Великої Британії з рахунком – 2:0. Перший одиночний матч у доволі напруженій боротьбі Маріє Боузкова виграла у Сонай Картал. Парне протистояння втратило будь-яке турнірне значення.

В 1/2 фіналу Кубку Біллі Джин Кінг збірна Чехії зіграє проти переможниць зустрічі між командами Казахстану та Іспанії, які вийдуть на корт завтра.