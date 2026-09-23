Без боротьби. Олександра Олійникова розгромно поступилась фіналістці Ролан Гаррос в Сінгапурі

Українська тенісистка Олександра Олійникова не змогла пробитися в чвертьфінал змагань категорії WTA 500 в Сінгапурі. На стадії другого кола Олександра розгромно поступилась представниці Польщі Маї Хвалінській (25-та ракетка світу), яка отримала на турнірі 5-й номер посіву. За весь матч Олійникова змогла виграти лише 1 гейм. На перемогу в протистоянні Мая Хвалінська витратила лише годину ігрового часу.

(5) Мая Хвалінська – Олександра Олійникова – 6:0, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: _drones4ua.org_

Описувати події цього матчу, насправді, немає ніякого сенсу. Олійникова провела далеко не найкращий свій поєдинок, особливо в контексті гри на власній подачі. Про що можна говорити, якщо за матч Олександра не виграла жодного гейму на ній. А в стартовій партії взагалі змогла взяти тільки 3 розіграші у своїх геймах.

Після абсолютно логічної баранки для Олійникової в стартовому сеті, українська спортсменка почала другу партію із брейку, але проблеми на подачі нікуди не поділись. Хвалінська відповіла ще однією баранкою, цього разу прихованою. 0:6, 1:6 – рахунок говорить сам за себе.

Фіналістка Ролан Гаррос вперше від грунтового мейджора виграла більше одного матчу поспіль. В 1/4 фіналу змагань в Сінгапурі Мая Хвалінська зіграє проти представниці Бельгії Елізе Мертенс.