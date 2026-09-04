Без зайвих проблем розібралась з нейтралкою. Марта Костюк виходить в 1/8 фіналу US Open – 2026

Українська тенісистка Марта Костюк стає учасницею стадії 1/8 фіналу Відкритого Чемпіонату США. На стадії третього кола US Open – 2026 Марта, яка отримала в Нью-Йорку 11-й номер посіву, розібралась із безпрапорною спортсменкою Єкатериною Александровою (19-та ракетка світу). На впевнену перемогу в протистоянні Марта Костюк витратила трохи менше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

(11) Марта Костюк – (18) Єкатерина Александрова – 6:3, 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Зрозуміло, що є велика спокуса трохи змістити акценти і написати про те, що Марта Костюк сьогодні в красивому стилі буквально змела з корту нейтралку. Що Марта показала безпрапорній спортсменці справжній клас і повернула її на болота. Таких виразів в оглядах матчу вистачає з головою і цей підхід цілком зрозумілий. Поєдинки проти представниць московії – це додатковий подразник, в першу чергу для вболівальників.

Але в першу чергу Марта здолала дуже непросту суперницю. І переграла її максимально впевнено, а в більшості епізодів матчу взагалі розгромно. Так, Александрова зараз переживає далеко не найкращий етап у кар’єрі і, як мінімум, цього сезону не показує тих результатів, на які може претендувати. Але вона лишається небезпечною опоненткою, яка досі здатна провести окреме протистояння на дуже високому рівні.

І от сьогодні Костюк просто не дала Єкатерині зіграти так, як вона вміє. Не безпрапорна зустріч провалила, хоч часом і здавалось що це саме так. А Марта зіграла так, що Александрова просто не мала можливості вийти з під тиску і зіграти в свій теніс.

Звісно, не обійшлось без тимчасових труднощів і для самої Марти. Але, все ж таки, ми говоримо про поєдинок із чинною представницею топ-20 світового рейтингу, а не спортсменкою з тенісних задвірок. В стартовому сеті Костюк дозволила Александровій скоротити відставання після шаленого ривка у два брейки від української тенісистки на початку матчу.

Але Марта не просто втримала перевагу, вона могла і черговим геймом на прийомі поставити крапку в сеті. А коли не вийшло реалізувати сет-боли на подачі суперниці, Костюк чітко під нуль подала на партію.

Дебют другого сету вийшов теж доволі непростим і Марта навіть поступалася із брейком – 0:2. Але далі був просто бенефіс українки – шість виграних поспіль геймів і прихована баранка для нейтралки.

В 1/8 фіналу US Open – 2026 Марта Костюк зіграє проти переможниці матчу Енн Лі – Лінда Носкова.