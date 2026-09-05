Карлос Алькарас переграв китайця з другої сотні рейтингу і виходить в 1/8 фіналу US Open – 2026

Іспанський тенісист Карлос Алькарас, який саме на кортах US Open повертається в тур після доволі тривалої відсутності, стає учасником стадії 1/8 фіналу американського мейджора. В третьому колі Відкритого Чемпіонату США Карлос в трьох сетах переграв представника Китаю Їбіна Ву (113-та ракетка світу). Алькарас, який поки ще точно не знайшов свій фірмовий теніс, впорався із суперником трохи більше ніж за 2 години і 20 хвилин ігрового часу.

(2) Карлос Алькарас – Їбін Ву – 6:3, 6:4, 6:1

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

При бажанні в грі Карлоса Алькараса можна знайти чимало непритаманних йому неточностей чи слабких місць. Звісно, в порівнянні із Алькарасом у топовій формі. Але такими пошуками точно не потрібно займатися. Чому б просто не порадіти поверненню іспанського тенісиста на корт та насолодитися його грою. Яка, між іншим, навіть після травми і тривалого відновлення, навіть із тими самими питаннями, дозволяє йому вважатися одним із фаворитів US Open – 2026.

Адже поки Яннік Сіннер розбирається з власним здоров’ям, Новак Джокович переживає болючий удар у вигляді стартової поразки, а Александр Звєрєв мучається в п’ятисетовиках, Алькарас рухається таблицею набагато спокійніше.

Так, сьогодні Карлос в двох стартових сетах дозволив Ву відігратися зі швидких брейків. Але це означає тільки те, що у Карлоса не спрацював план на швидкий відрив. Після зворотніх брейків від китайського спортсмена Карлос Алькарас максимально швидко повертав собі контроль над матчем і, по сути, не давав Їбіну навіть в фантазіях розраховувати на перемогу в якомусь із сетів. А в третій партії Карлос взагалі вчинив розгром.

Алькарас, без сумніву, прогресує від матчу до матчу. Чи вистачить цього для перемоги на мейджорі навіть за серйозних проблем в інших фаворитів? Питання відкрите. Для початку Карлосу треба пройти дуже непростого Томмі Пола в четвертому раунді. А далі – побачимо.

Але сьогодні, між іншим, Карлос Алькарас здобув свою 17-ту поспіль перемогу на Турнірах Великого Шолому поспіль. Так, зрозуміло, на Ролан Гаррос і Вімблдоні Карлос не грав, але серія все-одно вражаюча.