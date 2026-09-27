Фаворитки підтвердили свій статус. Еліна Світоліна програє Лінді Носковій, збірна Чехії стає переможцем Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна України поступається в фіналі Кубку Біллі Джин Кінг. Головним фаворитками всього турніру команді Чехії вистачило двох одиночних матчів, аби оформити черговий титул на головних командних змаганнях в жіночому тенісі. В другому поєдинку Еліна Світоліна в двох партіях поступилась лідерці суперниць Лінді Носковій (6-та ракетка світу). Зустріч тривала трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

Лінда Носкова – Еліна Світоліна – 6:3, 7:6(5)

Джерело фото: Instagram, користувач: elisvitolina

Дива не сталось. Були сподівання на те, до Еліна Світоліна зможе затягнути фінальне протистояня Кубку Біллі Джин Кінг проти збірної Чехії у парний матч. А вже в ньому сподіватися на справжню сенсацію. Але Лінда Носкова стала непереборною перешкодою для лідерки української команди. В боротьбі, із шансами на успіх, але все ж таки Світоліна не знайшла аргументів проти подачі Носкової і поступилась в двох сетах.

Лінда не найкращим чином увійшла в матч і можна сказати, що Світоліна диктувала свої умови в дебюті зустрічі. Еліна повела з брейком, але Носкова не просто швидко повернулась в гру, а й дала Лінді повністю захопити ініціативу. Чеська спортсменка налагодила подачу і на ній вже не давала Еліні жодних шансів. А на прийомі Носкова чіплялась більш ніж стабільно.

Світоліна опиралась і боролась. Двічі Еліна рятувалась із 0:40 у власному геймі, але в підсумку його програвала. Загалом, Носкова оформила три поспіль брейки і забрала стартовий сет. Не без варіантів, не без проблем, але забрала.

Еліні потрібно було налагоджувати гру на подачі і зупиняти ривок суперниці. І на початку другого сету лідерка української збірної впоралась із цим завданням. Гейми Світоліна захищала без особливих труднощів, але і Носкова відповідала тим же. За всю партію нікому так і не вдалось дістатися навіть до брейк-поінтів.

Тай-брейк минув у не менш напруженій боротьбі. Але саме Лінда в середині таю оформила ключовий міні-брейк. Світоліна відіграла два м’ячі з потрійного чемпіоншіп-поінту у Лінди, але на третьому м’ячі вже на подачі суперниці не добігла до потужного пострілу Носкової. Крапку в матчі Лінда поставила саме так, як і провела його – агресивно і потужно.

Збірна України поступається в фіналі Кубку Біллі Джин Кінг з рахунком 0:2. Збірна Чехії в жодному матчі не була змушена грати парний поєдинок, оскільки всіх суперниць долала ще після одиночних зустрічей. Головні фаворитки цілком виправдали свій статус.

Але нашим дівчатам хочеться виключно подякувати за емоції і перший в історії титульний матч. Далі – точно більше!