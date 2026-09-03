Не реалізувала матч-бол на тай-брейці другого сету, але дотиснула в трьох партіях. Еліна Світоліна здобула непросту перемогу в другому колі US Open – 2026

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграє доволі непростий матч на стадії другого кола US Open – 2026. В трьох партіях Еліна, яка отримала в Нью-Йорку 9-й номер посіву, переграла представницю Австралії Маю Джойнт (72-га ракетка світу). Світоліна мала нагоду завершувати зустріч в двох сетах, але не реалізувала матч-бол на тай-брейці другого відрізку поєдинку. В підсумку, на перемогу Еліна Світоліна витратила 2 години і 10 хвилин ігрового часу.

(9) Еліна Світоліна – Мая Джойнт – 6:2, 6:7(6), 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Початок зустрічі не викликав жодних побоювань чи сумнівів щодо повної переваги Світоліної над суперницею. Еліна почала поєдинок одразу із двох поспіль брейків та повела в рахунку – 4:0. Правда після цього українська тенісистка почала відчувати проблеми на власній подачі, проте на прийомі вона просто не лишала Джойнт жодних шансів. Так, Еліна двічі програла свої гейми, але щоразу відповідала на це брейком під нуль. В такому обміні стартова партія і завершилась. Враховуючи стартовий ривок Еліни рахунок в сеті вийшов навіть майже розгромним – 6:2.

Але в другій партії у Світоліної несподівано зросла кількість невимушених помилок. По суті, саме цей фактор і став ключовим в сеті, тому що за всіма іншими параметрами – віннерсами і навіть загальною кількістю виграних очох за партію – в статистиці була повна рівновага.

Джойнт двічі виходила вперед із брейком, проте Еліна відігравалась. В одному з цих випадків Світоліній навіть довелось рятуватися із подачі суперницею на сет. Але в підсумку все вирішилось на тай-брейці, на якому українська тенісистка цілком могла завершувати протистояння. Еліна заробила матч-бол, причому він був саме на подачі 9-ї ракетки турніру – 6:5. Але з цього рахунку українська тенісистка програла 3 розіграші поспіль і дозволила Джойнт перевести матч в третю партію.

І якщо для багатьох спортсменок така прикра поразка в сеті могла б стати приводом для відвертого спаду у грі, то Еліна точно вміє лишати емоції від попередніх ігрових фрагментів позаду і починати все з чистого листа. Світоліна знову змогла лишити за собою дебют сету – перевага із двома брейками – 4:1. Між двома успіхами на прийомі Еліна могла і ще один брейк оформити, проте не скористалась рахунком 40:0 на прийомі. А могла і власну подачу упустити – врятувала гейм з подвійного брейкового м’яча у Маї.

Джойнт не опустила ракетку і спробувала поборотися за матч. Мая відіграла один брейк, але далі виключно намагалась втриматися в грі, а не повністю відіграти відставання. Так, за рахунку 5:3 Еліна заробила ще 3 матч-поінти на прийомі, але австралійська тенісистка свою подачу таки втримала. І тільки з 5-го матч-болу вже в наступному геймі на власній подачі, Еліна змогла завершити зустріч перемогою. Правда, питань до цього гейму бути взагалі не могло бути – Світоліна виграла заключний гейм на своїй подачі під нуль.

В третьому колі US Open – 2026 Еліна Світоліна зіграє проти 21-ї ракетки турніру нейтралки Анни Калінської.