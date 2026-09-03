Цього разу більш впевнено. Марта Костюк вдруге за місяць переграла Слоан Стівенс і вийшла в третє коло US Open – 2026

Українська тенісистка Марта Костюк стає учасницею третього кола останнього в сезоні Грендслему. На стадії другого раунду US Open – 2026 Марта в двох партіях переграла представницю США Слоан Стівенс, яка отримала wild card в основну сітку змагань від організаторів. Костюк впевнено виграла стартовий сет і лідирувала із брейком в другій партії, проте ледь не дозволила Стівенс здійснити камбек. На перемогу в матчі Марта Костюк витратила трохи менше ніж півтори години ігрового часу.

(11) Марта Костюк – (WC) Слоан Стівенс – 6:1, 7:5

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Вдруге за кілька останніх тижнів перетнулись шляхи Марти Костюк і Слоан Стівенс на великих турнірах американської серії. І якщо минулого разу в Цинциннаті напружена боротьба велась на корті в першу чергу через ті проблеми, які Марта відчувала на власній подачі протягом всього тисячника, то сьогодні обидві спортсменки показали близький до оптимального для кожної з них у теперішньому стані рівень тенісу.

Костюк взагалі часом демонструвала гру топового рівня, яка і змушувала експертів цього сезону записувати Марту в фаворитки ледь не кожного турніру, у якому вона тільки брала участь. В стартовому сеті українська спортсменка грала дійсно прекрасно – потужно працювала перша подача, хоч і були вже стандартні питання по відсотку влучання, була стабільність у грі в цілому. Марта лишилась у солідному плюсі по співвідношенню віннерсів та невимушених, а це останнім часом не така вже й часта ситуація для українки.

Але і Стівенс виявилась не до кінця готовою до боротьби на рівних. Чому ж ми тоді говорили трохи вище про те, що рівень гри Слоан був близьким до максимального на сьогодні? Бо навіть у ситуації, коли американка програла стартовий сет майже без шансів і поступалась із брейком по ходу другої партії, вона змогла загострити боротьбу.

Так, в дечому допомогла сама Марта. Але факт лишається фактом – з рахунку 1:6 і 2:4 Слоан змогла не просто відігратися, а ще й ледь не перевела зустріч у вирішальну партію. Стівенс заробила сет-поінт на прийомі, коли Костюк подавала на те, аби лишитися в партії за цифр 4:5 на табло.

І все ж, Марта встояла і забрала другий сет. Це був надзвичайно важливий момент, адже Стівенс додавала і, згадуючи те, як вона громила Клару Таусон в певних епізодах першого кола, дуже не хотілось давати американці вийти на емоційний підйом.

Костюк відіграла сет-поінт, а вже в наступному геймі оформила брейк та одразу після нього подала на матч. Марта лишила за собою зустріч, яка показала – сама Костюк готова не просто перегравати суперниць високого рівня, коли у неї самої йде гра. Вона може і вирішувати проблеми на корті, показувати характер і гнучкість та виплутуватися із вкрай неприємних ситуацій.

В третьому колі US Open – 2026 Марта Костюк зіграє проти нейтралки Єкатерини Александрової, яка у своєму матчі другого раунду здолала австралійську спортсменку Кімберлі Біррелл.