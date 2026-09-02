Теніс сьогодні. Коли грають Еліна Світоліна та Марта Костюк? Розклад матчів US Open на 2 вересня

У четвертий ігровий день на кортах US Open – 2026 розпочнуться поєдинки другого раунду як в чоловічому, так і жіночому одиночному розрядах. Як і має бути на Грендслемах, в програмі дня заплановано чимало дуже цікавих поєдинків, проте наша основна увага буде прикута до зустрічей за участі українських спортсменок. Так свої поєдинки другого кола сьогодні проведуть Марта Костюк та Еліна Світоліна.

US Open – 2026

Нью-Йорк, США

Розклад 4-го ігрового дня, 2 вересня

Arthur Ashe Stadium

Джессіка Пегула – Софія Кенін – початок о 18:30

Бен Шелтон – Хуберт Хуркач

Аріна Сабаленко – Поліна Яценко – не раніше 02:00

Жайме Фарія – Карлос Алькарас

Louis Armstrong Stadium

Даніїл Медвєдєв – Себастьян Гожни – початок о 18:00

Марта Костюк – Слоан Стівенс

Рей Сакамото – Френсіс Тіафо – початок о 02:00

Ланлана Тараруді – Лінда Носкова

Grandstand

Брендон Накашима – Алекс Мікельсен – початок о 18:00

Емма Наварро – Кеті Макнеллі

Іва Йович – Магдалена Френх – догравання з рахунку 4:4

Діно Пріжмич – Томмі Пол

Еліна Світоліна – Мая Джойнт

Stadium 17

Тейлор Таунсенд – Тайла Престон – початок о 18:00

Дарія Касаткіна – Паула Бадоса – догравання з рахунку 1:6, 4:5

Рафаель Ходар – Юнчаокете Бу

Кеті Бултер – Кароліна Мухова

Ллойд Гарріс – Стефанос Ціціпас – не раніше 23:30

Court 5

Ясміне Паоліні – Лукреція Стефаніні – початок о 18:00

Ян Хойнскі – Ботік Ван Де Зандсхулп

Магда Лінетт – Франческа Джонс – догравання з рахунку 4:6

Їржі Легечка – Тобі Самуель

Court 6

Кароліна Плішкова – Діана Шнайдер – початок о 18:00

Маркос Гірон – Ігнасіо Бусе – не раніше 19:30

Джеймс Дакворт – Їбін Ву

Court 7

Мананчая Савангкаев – Лейла Фернандес – початок о 18:00

Закері Швайда – Даніель Альтмаєр

Сінь Ю Ван – Анна Калінська

Александр Бублік – Адріан Маннаріно

Court 10

Хауме Мунар – Артур Рендеркнек – початок о 18:00

Фабіан Марожан – Майкл Чжен

Єспер Де Йонг – Франческо Пассаро – догравання з рахунку 2:6, 6:2, 4:6, 1:1

Court 11

Даніель Меріда Агілар – Андрій Рубльов – початок о 18:00

Андреа Гуерр’єрі – Алекс Де Мінор

Татьяна Марія – Єлєна Остапенко – догравання з рахунку 4:6, 6:1

Кімберлі Біррелл – Єкатерина Александрова

Court 12

Діан Паррі – Сорана Кирстя – початок о 18:00

Томас Мартін Етчеверрі – Джейкоб Фірнлі

Зізу Бергс – Карлос Табернер – догравання з рахунку – 6:3, 3:6, 6:2, 2:1

Маттео Берреттіні – Маріано Навоне

Court 13

Алекс Молчан – Бенжамен Бонзі – початок о 18:00

Денис Шаповалов – Люка Ван Аш

Енн Лі – Донна Векіч

Валентен Вашеро – Каміл Майхжак

Court 15

Нікола Бартункова – Маяр Шеріф – догравання з рахунку 6:1, початок о 21:00

Оксана Селехметьєва – Камілла Рахімова

Початок всіх матчів вказаний за київським часом.