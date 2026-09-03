Теніс сьогодні. Коли грають Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова? Парна зустріч Марти Костюк. Розклад матчів US Open – 2026 на 3 вересня

У п’ятий ігровий день на кортах US Open – 2026 відбудуться матчі другого кола в чоловічому та жіночому одиночному розрядах. І серед них, в першу чергу, звісно ж привертають нашу увагу протистояння за участю українських спортсменок – Юлії Стародубцевої та Олександри Олійникової. Крім цього, в Нью-Йорку розпочинаються і парні змагання та на них нам теж буде за кого вболівати. Сьогодні свій матч разом із румунською спортсменкою Єлєною-Габріелою Русе проведе Марта Костюк.
US Open – 2026
Нью-Йорк, США
Розклад 5-го ігрового дня, 3 вересня
Arthur Ashe Stadium
Наомі Осака – Катеріна Сінякова – початок о 18:30
Тейлор Фріц – Маттіа Белуччі
Паула Бадоса – Коко Гофф – початок о 02:00
Александр Звєрєв – Кентен Алі
Louis Armstrong Stadium
Фелікс Оже-Альяссім – Карен Хачанов – початок о 18:00
Олександра Олійникова – Александра Еала
Гаель Монфіс – Лернер Тін – початок о 02:00
Джессіка Бузас-Манейро – Єлєна Рибакіна
Grandstand
Іга Свьонтек – Надя Подороска – початок о 18:00
Ліллі Таггер – Аманда Анісімова
Трістан Скулкейт – Флавіо Коболлі
Ботік Ван Де Зандсхулп – Алекс Де Мінор – не раніше 23:30
Stadium 17
Медісон Кіз – Анна Бондар – початок о 18:00
Дейн Свіні – Лоренцо Музетті
Мірра Андрєєва – Єва Лис
Іва Йович – Франческа Джонс – не раніше 23:00
Court 5
Ян-Леннар Штруфф – Франсіско Черундоло – початок о 18:00
Александр Блокс – Марко Трунгельїтті
Марія Саккарі – Юлія Стародубцева
Робін Монтгомері / Ешлін Крюгер – Лінда Носкова / Ребекка Шрамкова
Court 6
Анастасія Потапова – Леолья Жанжан – початок о 18:00
Анастасія Детюк / Іріна Хромачова – Габріела Дабровскі / Луїза Стефані
Крістіна Букса – Хімено Сакацуме
Закері Швайда – Артюр Геа
Court 7
Марія Тимофєєва – Елізе Мертенс – початок о 18:00
Еллен Перес / Демі Схурс – Анастасія Тіхонова / Рената Сарасуа
Олексій Попирін – Алехандро Табіло
Зізу Бергс – Єспер Де Йонг
Court 10
Марта Костюк / Єлена Габріела Русе – Панна Удварді / Лаура Пігоссі – початок о 18:00
Ульрікке Ейкері / Квінн Глісон – Моюка Учідзіма / Сінь Ю Ван
Енн Лі / Клара Таусон – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді
Кімберлі Біррелл / Пейтон Стернс – Елізабетта Коччаретто / Юлія Путінцева
Court 11
Клер Лю / Джульєта Пареха – Сію Ван / Їфань Сюй – початок о 18:00
Харрієтт Дарт – Маріє Боузкова
Якуб Меншик – Юрій Родіонов
Маріє Боузкова / Сара Соррібес-Тормо – Маккартні Кесслер / Кеті Макнеллі
Court 12
Лучано Дардері – Далібор Сврчіна – початок о 18:00
Цінь Вень Чжен – Юлія Путінцева
Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – Різ Брантмаєр / Саванна Броудус
Юньчаокете Бу – Майкл Чжен
Court 13
Лейла Фернандес / Дженіс Тжен – Ніка Радішич / Ізабель Хаверлаг – початок о 18:00
Д. Дж. Беннетт Чед / Ейва Еспозіто Коган – Сторм Гантер / Дезері Кравчик
Нікола Бартункова – Татьяна Марія
Бенджамен Бонзі – Ігнасіо Бусе
Court 15
Марія Козирєва / Макото Ніномія – Магалі Кемпен / Александра Панова – початок о 18:00
Сюко Аояма / Ень Шуо Лян – Інгрід Ніл / Джуліана Олмос
Катаржина Пітер / Анна Шишкова – Єлєна Пріданкіна / К’януй Тан
Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч – Мая Хвалінська / Магда Лінетт
Початок всіх матчів вказаний за київським часом