Теніс сьогодні. Коли грають Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова? Парна зустріч Марти Костюк. Розклад матчів US Open – 2026 на 3 вересня

У п’ятий ігровий день на кортах US Open – 2026 відбудуться матчі другого кола в чоловічому та жіночому одиночному розрядах. І серед них, в першу чергу, звісно ж привертають нашу увагу протистояння за участю українських спортсменок – Юлії Стародубцевої та Олександри Олійникової. Крім цього, в Нью-Йорку розпочинаються і парні змагання та на них нам теж буде за кого вболівати. Сьогодні свій матч разом із румунською спортсменкою Єлєною-Габріелою Русе проведе Марта Костюк.

US Open – 2026

Нью-Йорк, США

Розклад 5-го ігрового дня, 3 вересня

Arthur Ashe Stadium

Наомі Осака – Катеріна Сінякова – початок о 18:30

Тейлор Фріц – Маттіа Белуччі

Паула Бадоса – Коко Гофф – початок о 02:00

Александр Звєрєв – Кентен Алі

Louis Armstrong Stadium

Фелікс Оже-Альяссім – Карен Хачанов – початок о 18:00

Олександра Олійникова – Александра Еала

Гаель Монфіс – Лернер Тін – початок о 02:00

Джессіка Бузас-Манейро – Єлєна Рибакіна

Grandstand

Іга Свьонтек – Надя Подороска – початок о 18:00

Ліллі Таггер – Аманда Анісімова

Трістан Скулкейт – Флавіо Коболлі

Ботік Ван Де Зандсхулп – Алекс Де Мінор – не раніше 23:30

Stadium 17

Медісон Кіз – Анна Бондар – початок о 18:00

Дейн Свіні – Лоренцо Музетті

Мірра Андрєєва – Єва Лис

Іва Йович – Франческа Джонс – не раніше 23:00

Court 5

Ян-Леннар Штруфф – Франсіско Черундоло – початок о 18:00

Александр Блокс – Марко Трунгельїтті

Марія Саккарі – Юлія Стародубцева

Робін Монтгомері / Ешлін Крюгер – Лінда Носкова / Ребекка Шрамкова

Court 6

Анастасія Потапова – Леолья Жанжан – початок о 18:00

Анастасія Детюк / Іріна Хромачова – Габріела Дабровскі / Луїза Стефані

Крістіна Букса – Хімено Сакацуме

Закері Швайда – Артюр Геа

Court 7

Марія Тимофєєва – Елізе Мертенс – початок о 18:00

Еллен Перес / Демі Схурс – Анастасія Тіхонова / Рената Сарасуа

Олексій Попирін – Алехандро Табіло

Зізу Бергс – Єспер Де Йонг

Court 10

Марта Костюк / Єлена Габріела Русе – Панна Удварді / Лаура Пігоссі – початок о 18:00

Ульрікке Ейкері / Квінн Глісон – Моюка Учідзіма / Сінь Ю Ван

Енн Лі / Клара Таусон – Ерін Раутліфф / Альділа Сутджіаді

Кімберлі Біррелл / Пейтон Стернс – Елізабетта Коччаретто / Юлія Путінцева

Court 11

Клер Лю / Джульєта Пареха – Сію Ван / Їфань Сюй – початок о 18:00

Харрієтт Дарт – Маріє Боузкова

Якуб Меншик – Юрій Родіонов

Маріє Боузкова / Сара Соррібес-Тормо – Маккартні Кесслер / Кеті Макнеллі

Court 12

Лучано Дардері – Далібор Сврчіна – початок о 18:00

Цінь Вень Чжен – Юлія Путінцева

Катеріна Сінякова / Тейлор Таунсенд – Різ Брантмаєр / Саванна Броудус

Юньчаокете Бу – Майкл Чжен

Court 13

Лейла Фернандес / Дженіс Тжен – Ніка Радішич / Ізабель Хаверлаг – початок о 18:00

Д. Дж. Беннетт Чед / Ейва Еспозіто Коган – Сторм Гантер / Дезері Кравчик

Нікола Бартункова – Татьяна Марія

Бенджамен Бонзі – Ігнасіо Бусе

Court 15

Марія Козирєва / Макото Ніномія – Магалі Кемпен / Александра Панова – початок о 18:00

Сюко Аояма / Ень Шуо Лян – Інгрід Ніл / Джуліана Олмос

Катаржина Пітер / Анна Шишкова – Єлєна Пріданкіна / К’януй Тан

Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч – Мая Хвалінська / Магда Лінетт

Початок всіх матчів вказаний за київським часом