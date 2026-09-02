Вражаючий камбек. Флавіо Коболлі відігрався з 0:2 по сетах вже в стартовому раунді US Open – 2026

Італійський тенісист Флавіо Коболлі, який на кортах Нью-Йорка отримав 5-й номер посіву, з великими труднощами подолав вже стартовий раунд американського мейджора. В першому колі US Open – 2026 Флавіо “горів” 0:2 по партіях представнику Аргентини Франсіску Комесані (119-та ракетка світу). Втім Коболлі зумів переломити хід протистояння і за чотири з чвертю години ігрового часу оформив важку стартову перемогу.

(5) Флавіо Коболлі – Франсіску Комесана – 3:6, 2:6, 6:3, 6:3, 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Флавіо Коболлі не просто програвав 0:2 по сетах, він ще й поступався із брейком в п’ятому сеті, коли, здавалося б, повністю вирівняв ситуацію на корті. Втім, навіть з рахунку 0:2 у вирішальній партії Коболлі врятувався.

В другому раунді US Open – 2026 Флавіо Коболлі зіграє проти переможця битви кваліфаєрів Нішеш Басаваредді – Трістан Скулкейт.