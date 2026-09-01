Впевнений початок. Іга Свьонтек спокійно виграє стартовий матч на US Open – 2026

Польська тенісистка Іга Свьонтек більш ніж впевнено долає стартовий раунд Відкритого Чемпіонату США. В першому колі US Open – 2026 Іга, яка отримала на останньому мейджорі сезону 8-й номер посіву, в двох сетах переграла представницю Китаю Сію Ван (80-та ракетка світу). Свьонтек майже бездоганно відіграла гейми на власній подачі і постійно тиснула на прийомі. На перемогу в першому колі US Open – 2026 Іга Свьонтек витратила трохи менше ніж півтори години ігрового часу.

(8) Іга Свьонтек – Сію Ван – 6:2, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Фактично, жодних питань до рівня Іги Свьонтек в стартовому поєдинку US Open – 2026, де польська тенісистка вважається однією із фавориток всього турніру, не виникло. Так, потрібно робити суттєву знижку на те, що і Сію Ван не показала свого справжнього тенісу. Але гра Іги виглядала цілісною та впевненою.

Китайська спортсменка, звісно, всіма силами допомагала Свьонтек своїми помилками. За матч, який закінчився в двох партіях, Сію припустилась одразу 30 невимушених помилок. Рівно в два рази більше, ніж накопичилось у Іги. Але більшість цих неточностей були, все ж таки, під тиском Свьонтек.

Насправді, польська спортсменка могла завершувати матч із повноцінним розгромом. Так, в першому сеті після швидкого брейку Іга знову зачепилась на прийомі і повела 40:0. Але Ван врятувала подачу із потрійного брейк-поінту у суперниці. Правда, до завершення сету Свьонтек встигла ще раз відзначитися на прийомі і спокійно завершити партію.

Ситуація майже повторилась і в другому сеті. Іга цілком могла повести із брейком ще в середині партії, проте Сію втримала непростий гейм. Правда, за кілька хвилин Іга таки здобула перевагу і одразу після брейку спокійно подала на партію. Ніяких шансів загострити боротьбу у китайської спортсменки не було, адже за весь матч вона так і не заробила жодного брейк-поінту.

В другому раунді US Open – 2026 Іга Свьонтек зіграє проти представниці Аргентини Наді Подороски.