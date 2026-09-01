Чемпіонка US Open вже в другому раунді. Марта Костюк дізналась наступну суперницю на американському Грендслемі

Американська тенісистка Слоан Стівенс, яка ставала чемпіонкою US Open в сезоні 2017-го року, а на поточному мейджорі потрапила в основну сітку змагань тільки завдяки wild card від організаторів, пробивається в друге коло Грендслему. На старті змагань Слоан несподівано впевнено здолала 38-му ракетку світу Клару Таусон із Данії. На перемогу в протистоянні Стівенс витратила трохи більше години із чвертю ігрового часу.

(WC) Слоан Стівенс – Клара Таусон – 6:4, 6:1

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Клара Таусон, яку не без причин більшість експертів вважала фавориткою протистояння, почала зустріч достатньо впевнено. Саме данська спортсменка відзначилась на прийомі вже в стартовому геймі матчу і не просто втримувала перевагу, а намагалась її подвоїти.

Так, в 7-му геймі першої партії Таусон заробила ще 4 брейкових м’ячі, але так і не змогла дотиснути Стівенс. І саме цей гейм став ключовим в зустрічі. Врятувавши свою подачу Слоан відчула серйозний емоційний підйом і на ньому не просто відігралась вже в наступному геймі, а й вдруге поспіль взяла гейм на прийомі та завершила сет на свою користь.

Більше того, американська спортсменка продовжила громити суперницю на початку другої партії – ще 2 брейки і рахункок 5:0 на користь Стівенс. Таким чином, Слоан з рахунку 2:4 в стартовому сеті взяла 9 геймів поспіль

Міг бути і десятий. Стівенс вкотре зачепилась за подачу суперниці і мала два матч-поінти на прийомі, але Таусон врятувалась від баранки в другому сеті. Але загострити боротбу з такого рахунку Клара, звісно ж, не могла. Вже в наступному геймі Слоан спокійно подала на матч.

В другому раунді US Open – 2026 Слоан Стівенс зіграє проти української спортсменки Марти Костюк, яка на старті американського мейджора переграла кваліфаєрку Сторм Гантер із Австралії.

Марта і Слоан зустрічались кілька тижнів тому в рамках третього кола змагань в Цинциннаті. Тоді непросту перемогу в матчі здобула саме українська тенісистка.