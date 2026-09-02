Впевнено впоралась зі стартовою суперницею. Юлія Стародубцева успішно почала виступи на US Open – 2026

Українська тенісистка Юлія Стародубцева доволі спокійно долає стартовий раунд американського мейджора – US Open – 2026. В першому раунді змагань у Нью-Йорку Юлія в двох партіях переграла представницю Німеччини Еллу Зайдель (123-тя ракетка світу). Обидва сети зустрічі розвивались за одним і тим самим сценарієм із потужним ривком Стартодубцевої на самому початку кожного ігрового відрізку. На перемогу в матчі Юлія Стародубцева витратила трохи менше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

Юлія Стародубцева – Елла Зайдель – 6:2, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: maverick.nh

Обидві партії зустрічі були схожі між собою не тільки тим, що Стародубцева знаходила можливість доволі швидко піти у відрив в рахунку. А й тим, що німкеня навіть програючи не опускала ракетку і мала шанси бодай скоротити відставання. Але Юлія в кожному із таких випадків демонструвала стійкість і характер.

Так, в стартовому сеті, Стародубцева відзначилась на прийомі вже в третьому геймі зустрічі Ближче до завершення партії українська тенісистка подвоїла перевагу та одразу після цього брейку вийшла подавати на перемогу в цьому ігровому відрізку. Але саме тут Зайдель спробувала врятуватися. Елла ледь не завадила Юлії подати на сет, заробила три брейк-поінти, проте українська спортсменка встояла і забрала партію.

В другому сеті Юлія пішла у відрив одразу із двома брейками – 3:0. Але і тут у Зайдель була нагода відродити інтригу. Свій наступний гейм Стародубцева захистила тільки відігравшись із подвійного брейк-поінту. Правда, висновки українка зробила абсолютно правильні і до завершення матчу вона більше не дозволяла суперниці чіплятися на прийомі.

В другому раунді US Open – 2026 Юлія Стародубцева зіграє проти переможниці матчу Марія Саккарі – Робін Монтгомері.