Не лишила шансів аргентинці українського походження. Іга Свьонтек впевнено виходить в третій раунд US Open – 2026

Польська тенісистка Іга Свьонтек, яка на останньому в сезоні мейджорі отримала 8-й номер посіву, більш ніж впевнено долає стадію другого кола US Open. В двох партіях Іга переграла представницю Аргентини, яка має українське коріння, Надю Подороску (449-та ракетка світу). Іга повністю домінувала на корті і за виключенням одного-єдиного гейму не давала суперниці жодних шансів на загострення боротьби. На перемогу в протистоянні Іга Свьонтек витратила біля 1 години і 10 хвилин ігрового часу.

(8) Іга Свьонтек – (PR) Надя Подороска – 6:3, 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

До певного моменту здавалось, що Іга Свьонтек проводить стартовий сет зустрічі в режимі максимальної ефективності та економії сил. Певний час польська спортсменка витратила на розвідку, далі здобула перевагу із брейком в середині партії і більш ніж спокійно вела цей відрізок матчу до перемоги.

Але наприкінці сету трапився момент, в який здалось, що Іга втратила контроль над грою. Свьонтек вийшла подавати на партію і почала цей гейм із рахунку 0:40. Кращого шансу на порятунок годі було чекати, але Подороска ним не скористалась. Так само, як і четвертим брейк-поінтом, який Надя змогла заробити в цьому ж геймі. В підсумку Іга важкий гейм на подачі втримала, а разом із ним забрала і увесь перший сет.

В другій партії варіантів на боротьбу у Подороски було ще менше. Іга одразу ж повела з брейком і могла подвоїти перевагу в рахунку вже в наступному геймі на прийомі. Надя подачу втримала із брейк-поінту, але повторити це ж досягнення в середині сету вже не змогла. А маючи перевагу в два брейки Свьонтек просто не мала права упускати перемогу в партії і матчі. Абсолютно спокійно Іга довела зустріч до логічного завершення.

В третьому колі US Open – 2026 Іга Свьонтек зіграє проти чеської тенісистки Маріє Боузкової, яка в Нью-Йорку отримала 25-й номер посіву.