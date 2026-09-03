Успішний старт і в парному турнірі. Марта Костюк та Єлєна-Габріела Русе виходять в друге коло US Open – 2026

Українсько-румунський дует Марта Костюк / Єлєна-Габріела Русе успішно стартували в жіночому парному турнірі на US Open – 2026. В матчі першого кола Марта та Єлєна в двох партіях переграли дует Панна Удварді / Лаура Пігосі із Угорщини та Бразилії. Костюк та Русе впорались зі стартовими суперницями на парних змаганнях всього трохи більше ніж за 1 годину і 10 хвилин ігрового часу.

Марта Костюк / Єлєна Габріела Русе – Панна Удварді / Лаура Пігосі – 6:3, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Долю стартового сету зустрічі вирішив єдиний брейк, який Костюк та Русе оформили в середині партії. А от другу партію українсько-румунська пара почала не надто вдало, відпустивши суперниць у відрив із брейком. Проте, з рахунку 1:3 Марта та Єлєна-Габріела видали вдалий відрізок із двох поспіль виграних на прийомі геймів і переломили хід партії.

В другому раунді парного турніру на US Open – 2026 Марта Костюк та Єлєна-Габріела Русе зіграють із переможницями матчу Дарія Снігур / Ханне Вандевінкел – Елізе Мертенс / Діана Шнайдер. Тож, на кортах Нью-Йорку цілком може статися українське дербі вже в другому колі жіночих змагань в дуетах.

Нагадаємо, що в одиночному розряді Марта Костюк змогла оформити вихід вже в третій раунд. На стадії другого кола українська тенісистка вдруге за місяць обіграла екс-третю ракетку світу Слоан Стівенс із США.