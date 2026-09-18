Розгромна перемога діючої чемпіонки. Іва Йович продовжує захист минулорічного титулу в Гвадалахарі

Американська тенісистка Іва Йович, яка є діючою чемпіонкою змагань категорії WTA 500 в Гвадалахарі, більш ніж впевнено долає чвертьфінальну стадію поточного турніру. В двох партіях Іва, яка отримала 2-й номер посіву, розібралась із представницею Польщі Магдаленою Френх (57-ма ракетка світу). За весь поєдинок Йович віддала суперниці всього 3 гейми та витратила на вихід у півфінал турніру трохи більше ніж півтори години ігрового часу.

(2) Іва Йович – Магдалена Френх – 6:2, 6:1

Джерело фото: офіційний сайт турніру

Попри доволі впевнений підсумковий рахунок зустрічі, не можна сказати, що Йович вчинила на корті справжній розгром. Френх нав’язувала серйозну боротьбу і стабільно чіплялась за подачу суперниці. От тільки Іва шансами на прийомі користувалась, а Магдалена так жодного разу і не зуміла відзначитися на прийомі.

Іва Йович зуміла відіграти всі 8 брейк-поінтів, які заробила Френх протягом матчу. А сама американська тенісистка по два рази в кожному із сетів взяла подачу суперниці.

Тепер в півфіналі змагань в Гвадалахарі діюча чемпіонка зіграє проти іспанської тенісистки Крістіни Букси, яка у своєму матчі 1/4 фіналу переграла 3-тю ракетку турніру Сару Бейлек із Чехії.

Нагадаємо, що сьогодні вночі боротьбу в Гвадалахарі завершила перша ракетка змагань українська спортсменка Марта Костюк. Вже в стартовому матчі Марта в трьох сетах поступилась нейтралці Людмилі Самсоновій.