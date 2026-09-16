Стартуватиме з чвертьфіналу. Марта Костюк без боротьби долає друге коло змагань в Гвадалахарі

Українській тенісистці Марті Костюк навіть не довелось виходити на корт для того, аби оформити вихід в чвертьфінал змагань категорії WTA 500 в Гвадалахарі. Сьогодні вночі Марта мала провести матч другого кола проти американської спортсменки Тейлор Таунсенд. Проте Тейлор відмовилась від продовження боротьби на турнірі через хворобу. Таким чином Костюк, яка в статусі першої ракетки турніру стартувала тільки з другого кола, вийшла в чвертьфінал не провівши на корті ані хвилини.

(1) Марта Костюк – Тейлор Таунсенд – w/o

Джерело фото: x.com, користувач: GDL Open presentado por Santander



В чвертьфіналі змагань в Гвадалахарі Марта Костюк зіграє проти переможниці протистояння між американською спортсменкою Кайлою Дей та нейтралкою Людмилою Самсоновою, яка отримала на турнірі 8-й номер посіву.