0:4 в історії особистих протистоянь. Марта Костюк – Людмила Самсонова. Анонс чвертьфіналу турніру в Гвадалахарі

Тільки сьогодні, у четвер, Марта Костюк, нарешті, має стартувати на змаганнях категорії WTA 500 в Гвадалахарі. Перший раунд турніру українська тенісистка пропускала в статусі лідерки посіву, в другому колі Марті навіть не довелось виходити на корт через зняття Тейлор Таунсенд. Відомо, що американська спортсменка перенесла екстрену операцію, проте інших подробиць поки не маємо. В будь-якому разі, бажаємо Тейлор якнайшвидшого відновлення. Таким чином Костюк вступає в боротьбу тільки з чвертьфінальної стадії. І грати Марті доведеться проти традиційно незручної суперниці. Проте, є нюанси…

(1) Марта Костюк – (8) Людмила Самсонова – початок о 19:00

Джерело фото: Instagram, користувач: martakostyuk

Отже, саме із традиційної незручності Самсонової давайте і почнемо розмову про сьогоднішнє протистояння. Із нейтралкою Марта Костюк грала вже 4 рази і в усіх цих матчах українська тенісистка поступалась. Здавалося б, знайти в цій історії позитив доволі важко, але ми спробуємо. Перше і найголовніше – останній матч між спортсменками відбувся ще в 2023-му році, коли Марта точно не демонструвала притаманної їй цього сезону гри та стабільності.

А перші протистояння між Костюк і Самсоновою відбувались взагалі в іншому житті – ще в сезоні 2020-го року, коли Марта, наприклад, тільки намагалась закріпитися в WTA-турі. Так, програти чотири матчі поспіль одній і тій самій суперниці – не надто приємний факт. Але, давайте бути відвертими. У Костюк саме цього року є прекрасний шанс переписати не тільки найкращі результати на турнірах чи в рейтингу, а й історію особистих протистоянь із багатьма спортсменками.

Тим більше, що і суперниця, на відміну від самої Костюк, проводить далеко не найкращий і не найбільш стабільний сезон. В середині року у Самсонової взагалі була провальна серія із п`яти поспіль поразок, яка почалась ще на грунтовому тисячнику в Римі і була перервана тільки в розпал трав`яного сезону.

Так, із початком американської серії безпрапорна спортсменка трохи прийшла до тями і здобула кілька дуже цікавих перемог. Наприклад, на старті змагань в Вашингтоні здолала Медісон Кіз, а в Торонто почергово вибила із боротьби Дженіс Тжен та Барбору Крейчикову. Але загалом стабільною грою Самсонова навіть на цьому етапі не вирізняється.

В Гвадалахарі Людмила також грала нестабільно. В стартовому колі була здобута доволі впевнена перемога над французькою спортсменкою Ельзою Жакемо, а от друге коло Самсонова подолала буквально зі скрипом – тільки на тай-брейці вирішального сету нейтралка переграла представницю другої сотні світового рейтингу Кайлу Дей.

В тому матчі надзвичайно драматичною виявилась розв`язка. Самсонова лідирувала на тай-брейці третього сету з рахунком 6:2, але не реалізувала одразу 2 матч-боли на власній подачі. І хто знає, чи не посипалась би нейтралка далі, якби сама Дей не упустила ключовий розіграш вже на власній подачі. В будь-якому разі, на вихід в чвертьфінал Людмила витратила чимало як фізичних, так і психологічних сил.

Марта ж у Гвадалахарі поки виключно відпочивала і тільки готувалась до виходу на корт. Так, зрозуміло, що в такому режимі не можна остаточно відімкнутися від тенісу і влаштувати собі повноцінну відпустку. Але ці кілька днів без матчів, які додатково додатково отримала Костюк завдяки посіву та зняттю Таунсенд, можуть зіграти українській тенісистці на руку. Є підозра, що якби не шанс зіграти на Підсумковому турнірі Марта б взагалі не їхала в Мексику. Сезон і так виходить більш ніж виснажливим.

А з іншого боку, питання полягає в тому, чи вдається Марті тримати себе в ігровому тонусі. Самсонова хоч і вимотувалась фізично, але, як то кажуть, “прибивилась” до корту, відчувала ритм офіційних матчів і підтримувала форму точно не в тренувальному режимі. Якщо накласти цей фактор на куди більш серйозну втому Костюк від сезону загалом, можна навіть почати трохи переживати.

Та як би там не було, на даний момент Марта виглядає набагато цікавіше, варіативніше, стабільніше і потужніше за свою сьогоднішню суперницю. Зрозуміло, що це спорт і трапитися може будь що, але якщо поставити перед собою завдання виділити явну фаворитку зустрічі, то без сумнівів нею має бути саме Костюк.

Тим більше, що на кону не тільки вихід у півфінал та скорочення відставання від Кароліни Мухової в чемпіонській гонці WTA. Марта має цілком реальний шанс вже в понеділок стати 9-ю ракеткою світу. І для цього їй достатньо однієї перемоги у сьогоднішньому матчі. Якщо з Підсумоквим турніром все заплутано і навіть трофей не підіймає Марту в залікову зону, то для того, аби обійти Ігу Свьонтек в рейтингу, потрібно не так вже й багато – просто сьогодні переграти нейтралку.