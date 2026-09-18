П’ята поразка в п’яти матчах. Марта Костюк програла Людмилі Самсоновій в стартовому матчі у Гвадалахарі

Так вже сталось, що чвертьфінальний матч став стартовим для Марти Костюк на змаганнях в Гвадалахарі. Так вже сталось, що він же виявився і останнім. Українська тенісистка провела п’ятий поєдинок проти нейтралки Людмили Самсонової і програла п’яту зустріч проти цієї спортсменки. І не можна сказати, що Марта провалила протистояння. Поборолась в стартовому сеті і відігралась в ньому з брейку, зіткнулась із проблемами в другій партії, але навіть її не віддала без боротьби, не дотиснула суперницю маючи перевагу у вирішальному сеті. І в підсумку – ранній виліт з турніру, який мав величезне значення в контексті боротьби за потрапляння на Підсумковий Турнір WTA.

Людмила Самсонова – (1) Марта Костюк – 4:6, 6:2, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: gdlopen

Так, одразу зазначимо, що ті самі шанси зіграти на WTA Finals для Марти ще не втрачені. Завдання істотно ускладнилось, тому що в Гвадалахарі була можливість суттєво скоротити відставання від Кароліни Мухової, яка наразі є головною конкуренткою Костюк за місце в вісімці найкращих спортсменок сезону. Але протягом азійської серії ще можна вирішити поставлені перед собою завдання.

Інше питання, що є ще й ігрові проблеми. Є втома, яка накопичилась протягом надзвичайно важкого і успішного сезону. Але якщо вірити самій Марті, головне для неї – постійний прогрес, а не раптовий зліт. Тож Підсумковий турнір WTA не має бути самоціллю. Приємним бонусом та винагородою за класний рік – так. А от головною метою – навряд.

Загалом турнір в Гвадалахарі складався для Марти доволі дивним чином. Стартовий раунд вона пропускала в статусі першої ракетки змагань. В другому навіть не довелось виходити на корт через зняття Тейлор Таунсенд. І навіть чвертьфінальний матч починався із затримки через дощ. Так, всього на годину, але тим не менше.

Вже в стартовому геймі зустрічі Марта програла власну подачу, але доволі швидко відновила рівновагу в рахунку. Так, по грі Костюк лишались цілком зрозумілі зауваження – українській спортсменці явно бракувало свіжості і в пересуванні кортом, і в прийнятті рішень. На щастя, після стартового гейму доволі непогано, як для самої Марти, працювала подача. Тому проблем на власних геймах у Костюк в цій партії більше не було.

Але навіть за такої не фірмово яскравої гри Марта мала перевагу на корті. Втілилась вона в 10-му геймі, коли Костюк дуже вчасно і тактично абсолютно правильно нав’язала нейтралці боротьбу на прийомі. Самсонова занервувала і віддала свою подачу у найбільш важливий момент партії – українська тенісистка оформила перемогу в цьому відрізку зустрічі з першого ж сет-поінту на прийомі.

Другий сет почався із помітного спаду. Як і в багатьох матчах цієї частини сезону у Марти відверто просіло потрапляння першим м’ячем, що потягнуло за собою багато інших ігрових нюансів. В підсумку Самсонова пішла у відрив одразу із двома брейками – 4:0 на користь безпрапорної спортсменки.

Марта не опустила ракетку і спробувала повернутися в боротьбу. Костюк відіграла одну упущену подачу, але проблеми, поки, нікуди не ділись. Самсонова в наступному ж геймі оформила ще один брейк і спокійно завершила сет на свою користь.

У вирішальній партії Костюк одразу спробувала тиснути на суперницю і навіть досягла в цьому успіху. В кількох стартових геймах на своїй подачі Самсонова рятувалась із брейк-поінтів, але в середині сету Марта таки оформила брейк, причому під нуль, і повела – 4:2.

Не варто говорити про те, що Костюк після цього зупинилась. Але зворотній брейк Самсонова оформила вже в наступному геймі. Завершення зустрічі виявилось доволі нервовим. Шанси на прийомі були у обох спортсменок, але і Марта, і Людмила, здавалося б, з ними впорались і рухались до тай-брейку.

Але в останній момент Марта програла свою подачу. Костюк почала гейм із неприємного рахунку 0:40, спробувала відігратися з потрійного прихованого матч-болу у суперниці і ліквідувала два м’ячі, але з третьої спроби Самсонова оформила надзвичайно важливий брейк. На матч нейтралка подала максимально впевнено – під нуль.

Марта Костюк вп’яте програє Людмилі Самсоновій у п’яти матчах між цими спортсменками. Не можна сказати, що нейтралка продемонструвала на корті щось надзвичайне. Не можна сказати, що Марта ніяк не може підлаштуватися під гру безпрапорної тенісистки і тому відчуває із нею стабільні проблеми. Просто жереб зводить тенісисток саме в ті моменти, коли Костюк не готова грати на максимумі своїх можливостей.

Марта Костюк не тільки втратила нагоду скоротити відставання від конкуренток у Чемпіонській гонці WTA. Перемоги в сьогоднішньому матчі українській спортсменці цілком вистачало для того, аби покращити позиції в світовому рейтингу і вже з понеділка стати 9-ю ракеткою світу. Але, давайте повернемось до головної думки самої Марти, яка намагається довести її до журналістів при кожному спілкуванні із ними. Головне – планомірний прогрес. І як би не склалось завершення сезону, цей рік Костюк може заносити собі у відвертий плюс.

Ну а далі чекаємо Марту в збірній України в Кубку Біллі Джин Кінг. Із таким складом, який вдалось зібрати нашій команді, можна сподіватися на успішні, а може й навіть, історичні результати в головних командних змаганнях жіночого тенісу.