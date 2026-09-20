Захистила минулорічний титул. Іва Йович стає тріумфаторкою турніру в Гвадалахарі

Американська тенісистка Іва Йович другий рік поспіль виграє змагання категорії WTA 500 в Гвадалахарі. В титульному матчі турніру Іва в двох партіях переграла свою співвітчизницю Пейтон Стернс (60-та ракетка світу). На захист минулорічного титулу в Мексиці Іва Йович витратила навіть трохи менше ніж півтори години ігрового часу.

(2) Іва Йович – Пейтон Стернс – 6:4, 6:2

Джерело фото: офіційний сайт турніру

Фінальна зустріч минула, фактично, без інтриги. Йович не дала суперниці жодних шансів на прийомі – Стернс так і не заробила брейк-поінтів. При цьому сама Іва стабільно створювала для Пейтон проблеми.

В першому сеті протистояння Стернс ще намагалась триматися на рівних. Але наприкінці партії Йович оформила брейк і одразу після нього спокійно подала на партію.

В другому сеті Іва вже захопила лідерство в рахунку із перших же геймів, а ближче до завершення партії подвоїла його ще одним брейком.

Іва Йович другий рік поспіль виграє змагання в Гвадалахарі. Наразі титули Йович брала виключно на цьому турнірі.