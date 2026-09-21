Мінус Ястремська. Плюс Калініна та Завацька. Стала відома остаточна заявка збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

Капітан збірної України в головних жіночих командних тенісних змаганнях Ілля Марченко сформував склад на фінальний етап Кубку Біллі Джин Кінг. В остаточній заявці відбулись суттєві зміни у порівнянні з попереднім списком. Так, в ньому не знайшлось місця не тільки Марті Костюк, яка відмовилась від участі в Кубку Біллі Джин Кінг через травму, та Олександрі Олійниковій, яку було виключено із заявки трохи раніше. Не зіграє за збірну і Даяна Ястремська.

Джерело фото: Svitolina Foundation

Отже, заявка збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг виглядає таким чином: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок.

Відсутність Марти Костюк, звісно, стала серйозною втратою для української команди. Замість Марти другим номером збірної стане Ангеліна Калініна. Вибір, в принципі, цілком нормальний, враховуючи, що ту ж саме Юлію Стародубцеву було б вкрай неправильно викликати суто з репутаційних міркувань.

Відсутність Даяни Ястремської офіційно поки ніяк не пояснювалась, але форма Даяни останнім часом дійсно викликає чимало питань. З іншого боку, Даяна показує бодай якісь результати в парі і в теорії могла б зіграти дуетний матч з тою ж Ангеліною Калініною. Дівчата мають досвід спільних виступів, причому, інколи, вони досягали непоганих результатів разом.

При цьому, опції розраховувати в парі на найбільш потужний варіант із сестрами Кіченок Ілля Марченко теж не особливо міг. Надія, так само, як і Стародубцева, побувала на весіллі Касаткіної і отримала чималу порцію хейту. В даній ситуації, на це звернули увагу і ані Юлії, ані Надії в складі збірної ми не бачимо.

Відповідно, питання лишаються тільки по кількох пунктах. Чому в заявці немає Дарії Снігур? Із позицією до цієї тенісистки питань немає, прогрес у неї в цьому сезоні цілком очевидний. Присутність Дарії дала б одразу кілька цікавих опцій – наприклад, заявити її в одиночному розряді, а Калініну і Людмила Кіченок спробувати награвати в парі.

І чи немає в присутності Катаріни Завацької у складі збірної конфлікту інтересів? Так, Катаріна набирала форму і непогано проводила першу половину сезону, але далі сталась травма в кваліфікації Ролан Гаррос і зараз Завацька тільки відновлює ігрову практику після неї. Так, можна розглядати появу Катаріни в заявці, як знак підтримки, але є підозра, що у Іллі Марченка, з різних причин, не було багато варіантів і цей крок був ледь не вимушеним.

В будь-якому разі, вболіваємо за дівчат. Кубок Біллі Джин Кінг стартує в китайському Шеньчжені 22 вересня, ну а збірна України перший матч проти команди Бельгії проведе 24 вересня.