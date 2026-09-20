Кубок Девіса. Україна – Кіпр – 3:1. Георгій Кравченко розгромом поставив крапку в протистоянні

Георгій Кравченко, який саме у протистоянні зі збірною Кіпру дебютував в складі збірної України, приніс нашій збірній переможне очко у зустрічі Другої Світової Групи. В четвертому матчі Георгій в двох партіях розгромив лідера поточного складу кіпріотів Меліоса Ефстатіу (653-тя ракетка світу). За весь матч Кравченко віддав супернику всього 1 гейм. На вирішальну перемогу Георгій витратив 1 годину і 25 хвилин ігрового часу.

Георгій Кравченко – Меліос Ефстатіу – 6:0, 6:1

Джерело фото: ФТУ

В протистоянні із Кіпром українські тенісисти здобули 3 перемоги в одиночних матчах – 2 виграв саме Георгій Кравченко і ще одне очко команді приніс Олексій Крутих. А от Владислав Орлов та Олександр Овчаренко програли свою парну зустріч.

Таким чином українська збірна гарантувала собі участь у плей-офф Першої Світової Групи Кубку Девіса. Два роки поспіль наша команда не могла подолати саме цей етап змагань.