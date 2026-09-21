Фіналістка Ролан Гаррос здобула тільки другу перемогу після грунтового мейджора. Мая Хвалінська стала потенційною суперницею Олександри Олійникової в Сінгапурі

Польська тенісистка Мая Хвалінська успішно стартувала на змаганнях категорії WTA 500 в Сінгапурі, на яких вона отримала 5-й номер посіву. В матчі першого кола Мая в двох партіях переграла представницю Словаччини Ребеку Шрамкову (146-та ракетка світу), яка отримала wild card він організаторів в основну сітку. На перемогу в протистоянні Хвалінська витратила трохи менше 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

(5) Мая Хвалінська – (WC) Ребекка Шрамкова – 6:4, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: majachwalinska

Вже в середині стартового сету Хвалінська зуміла повести із брейком і втримати надзвичайно важкий гейм на власній подачі, протягом якого польській тенісистці довелось відігравати одразу 3 брейкові м’ячі у суперниці. Але наприкінці першої партії Мая не подала на перемогу в сеті і дозволила Шрамковій вирівняти ситуацію. Правда, вже в наступному геймі Хвалінска прийняла на сет – брейком вона поставила переможну крапку в стартовому відрізку зустрічі.

Другий сет минув для Хвалінської набагато простіше. Із середини цієї партії польська спортсменка повністю захопила ініціативу і двічі відзначилась на прийомі. Другий брейк, яким Мая і завершила зустріч на свою користь, вона оформила взагалі під нуль.

В другому раунді змагань в Сінгапурі Мая Хвалінська зіграє із переможницею протистояння між українською тенісисткою Олександрою Олійниковою та представницею США Вівіан Вольфф.