Битва найяскравіших представниць нового покоління. Іва Йович в тригодинному марафоні здолала Александру Еалу

Американська тенісистка Іва Йович вперше в кар’єрі пробивається в 1/8 фіналу домашнього мейджора. На стадії третього кола Іва, яка отримала на US Open – 2026 14-й номер посіву, в трьох надзвичайно важких сетах переграла представницю Філіппін Александру Еалу (18-та ракетка світу). Матч, в якому були справжні спортивні гойдалки, тривав навіть трохи більше трьох годин ігрового часу.

(14) Іва Йович – (17) Александра Еала – 7:5, 3:6, 7:5

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

В першу чергу хочеться відзначити атмосферу. Коли грають місцева висхідна зірка зі спортсменкою, яку вже зараз називають однією з найбільш популярних тенісисток вже на глобальному рівні, на трибунах просто має бути гучно. Але в плані підтримки та емоцій публіки сьогоднішнє протистояння було одним з найкращих на поточному US Open, так точно.

І головне, що самі спортсменки не підкачали. Матч вийшов хоч і надзвичайно нервовим, проте красивим і якісним. Коли за підсумками тригодинної баталії обидві суперниці лишаються в плюсі у співвідношенні віннерсів та невимушених помилок (у Еали цей плюс, правда, чисто символічний, а от у Йович вже більш вагомий), це говорить про рівень тенісу. Це свідчить про те, що обидві тенісистки шукали щастя в атаці, а такі матчі точно подобаються публіці.

Іва почала протистояння максимально потужно і Еалі було дуже важко витримувати такий темп. Йович повела одразу із двома брейками – 4:1, але так само швидко американська тенісистка свою перевагу упустила. Александра виграла два поспіль гейми на прийомі і зрівняла рахунок.

Завершення стартової партії минуло в такому ж обміні брейками. Йович знову відзначилась на прийомі і отримала можливість подавати на партію, але Еала відігралась. Іва ще раз оформила брейк і вийшла подавати на сет вдруге. І ось цього разу американка відпрацювала бездоганно – ключовий гейм вона забрала під нуль.

Попри велику кількість брейків в плані рівня тенісу обох спортсменок другий сет був найкращим в цьому матчі. В цій партії на крок попереду суперниці вже була Еала, яка двічі виходила вперед із брейком, але не могла захистити власний наступний гейм. І тільки після третього успіху на прийомі Александра хай і в напруженій боротьбі, але підтвердила його. А це, між іншим, був гецм, в якому філіппінська тенісистка подавала на партію.

У вирішальному сеті, давайте будемо відвертими, Йович грала вже набагато краще. І те, що рахунок в партії виявився достатньо бойовим, заслуга характеру Еали, яка робила все, щоб втриматися на плаву. Правда, все це стосується другої половини партії, бо на її початку Александра знову двічі вирвалась вперед із брейком і намагалась серйозно тиснути на суперницю, але Іва відігравалась.

А от десь із рахунку 3:4 Йович перехопила ініціативу. Американка оформила другий зворотній брейк і після нього діяла на власних подачах максимально впевнено. І при цьому постійно створювала проблеми на прийомі. Еала врятувалась з матч-болу в 10-му геймі, але повторити цей самий подвиг в 12-му вже не змогла.

В 1/8 фіналу US Open – 2026 Іва Йович зіграє проти своєї співвітчизниці Коко Гофф, яка в Нью-Йорку отримала 4-й номер посіву.