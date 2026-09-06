Дала бій 2-й ракетці світу на US Open – 2026. Юлія Стародубцева не змогла вдруге поспіль переграти Єлєну Рибакіну

Українська тенісистка Юлія Стародубцева не змогла здійснити гучну сенсацію на стадії третього кола Відкритого Чемпіонату США. Проте, Юлія нав’язала справжню боротьбу одній із фавориток всього турніру і претендентці на звання першої ракетки світу Єлєни Рибакіній із Казахстану. Стародубцева поступилась явній фаворитці в двох партіях, але, принаймні, стартовий сет українська спортсменка цілком могла лишати за собою. Зустріч тривала трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(2) Єлєна Рибакіна – Юлія Стародубцева – 7:6(6), 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: yuliiastar17

Попри все Рибакіна виглядала перед цим матчем третього кола очевидною фавориткою. Так, Єлєна зараз не показує тієї фірмової стабільності та за останні кілька тижнів упустила чимало нагод нарешті піднятися на першу сходинку світового рейтингу. Так, останній матч між цими спортсменками на Ролан Гаррос сенсаційно залишила за собою саме Стародубцева. Але рівень Рибакіної все-одно об’єктивно набагато вищий.

Але і здаватися ще до виходу на корт Юлія не стала, і за це їй відверта подяка. Стартовий сет минув у напруженій і дійсно рівній боротьбі, в якій у Юлії були прекрасні шанси на успіх. Саме українська тенісистка у ключовий момент сету змогла оформити перший брейк і одразу ж отримати можливість подавати на перемогу в партії.

Рибакіна кинулась рятуватися і заробила потрійний брейк-поінт в цьому важливому геймі, але Стародубцева відігралась з рахунку 0:40 на подачі. Правда, Єлєна заробила і четверту нагоду на брейк, і вже вона виявилась успішною для представниці Казахстану.

Стародубцевій в цьому моменті зустрічі було відверто важко. Рибакіна спробувала дотиснути, але Юлія впоралась і захистила наступний власний гейм із сет-болу у суперниці і затягнула партію на тай-брейк. На ньому Стародубцева теж трималась більш ніж достойно, але кінцівка таю таки лишилась за другою ракеткою світу.

Ну а на початку другого сету стало очевидно, що Юлія більше не може додавати. Рибакіна ж, навпроти, зуміла втримати свій рівень і в потрібні моменти навіть посилювати тиск. Єлєна повела одразу із двома брейками – 4:1, при цьому навіть той єдиний гейм, який виграла українка, їй довелось рятувати із подвійного брейк-поінту.

Але спокійно завершити матч на свою користь Юлія суперниці не дала. Стародубцева відіграла одну програну подачу та, здавалося, повернула інтригу в протистояння. Втім, претендувати на другий зворотній брейк вже не вийшло. Та й сама Рибакіна продовжила методично створювати Юлії проблеми на прийомі – у кожному своєму геймі Стародубцева стикалась із брейк-поінтами і наприкінці зустрічі такт дозволила Єлєні ще раз оформити брейк, яким Рибакіна і поставила крапку в матчі.

В 1/8 фіналу US Open – 2026 Єлєна Рибакіна тепер зіграє проти японської тенісистки Наомі Осаки і саме ця зустріч буде однією з найбільш інтригуючих на стадії четвертого кола Відкритого Чемпіонату США.

Ну а серед українок в одиночному розряді останнього в сезоні Грендслему боротьбу продовжує тільки Марта Костюк, яка сьогодні проведе свій матч 1/8 фіналу проти переможниці Вімблдону Лінди Носкової із Чехії.