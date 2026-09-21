Перший титул в кар’єрі. Кейтлін Кеведо переграла аргентинську тенісистку українського походження в фіналі змагань в Сан-Паулу

Іспанська тенісистка Кейтлін Кеведо стає тріумфаторкою змагань категорії WTA 250 в бразильському Сан-Паулу. В титульному матчі турніру Кейтлін переграла таку ж дебютантку фіналів турнірів під егідою WTA аргентинську тенісистку Надю Подороску, яка має українське коріння. Фінальна зустріч мала відбутися ще вчора, проте через дощ вирішальний матч турніру довелось переносити на понеділок. На перемогу в ньому Кейтлін Кеведо витратила майже 2 години і 10 хвилин ігрового часу.

(7) Кейтлін Кеведо – Надя Подороска – 4:6, 6:4, 6:2

Джерело фото: facebook.com, користувач: SP Open

Кеведо буквально провалила початок зустрічі і дозволила суперниці повести одразу із двома брейками – 3:0. Одну упущену подачу Кейтлін відіграла моментально, але це був максимум для іспанської тенісистки в першому сеті – скоротити відставання, але не ліквідувати його. Не без проблем, але Подороска втримала гандикап та довела сет до перемоги.

В другій партії знову саме Надя першою відзначилась на прийомі, але швидкий брейк у виконанні суперниці Кейтлін відіграла моментально. А наприкінці партії іспанська спортсменка оформила вирішальний успіх на прийомі. Подороска провалила свою подачу за рахунку 4:5 та дозволила Кеведо перевести матч у вирішальний відрізок.

В ньому вже Кеведо заволоділа ініціативою та пішла у відрив із двома брейками – 5:0. Подороска не припинила боротися і навіть відіграла одну подачу, проте крапку в матчі Кейтлін поставила ще одним виграним на прийомі геймом.

Для обох спортсменок фінал в Сан-Паулу став першим в кар’єрі на турнірах WTA. Тож, Кеведо виграла дебютний титул на рівні туру. Надя Подороска пробилась у свій перший титульний матч тільки після тривалої паузи через травму і доволі непростого повернення на корт.