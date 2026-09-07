Успішний старт на юніорському турнірі. Поліна Скляр виходить в другий раунд US Open – 2026 серед дівчат

Українська тенісистка Поліна Скляр, яка на US Open – 2026 серед дівчат отримала 9-й номер посіву, достатньо впевнено почала виступи на американському мейджорі. В першому раунді юніорського турніру Поліна в двох партіях переграла представницю Великої Британії Холлі Смарт. В обох сетах зустрічі Скляр здобувала солідну перевагу в дебюті, але дозволяла суперниці повернутися в боротьбу. Втім, до повноцінних камбеків від британської спортсменки справа не дійшла і Поліна Скляр за годину із чвертю ігрового часу оформила стартову перемогу на кортах Нью-Йорка.

(9) Поліна Скляр – Холлі Смарт – 6:2, 6:4

Джерело фото: ФТУ

В стартовому сеті Поліна Скляр здобула перевагу одразу із трьома брейками – 5:0. Українська спортсменка вийшла подавати на першу партію із баранкою для суперниці, проте Смарт не тільки взяла гейм престижу із сет-болу у Поліни, але й захистила наступний, тепер вже на власній подачі. Але Скляр з другої спроби таки поставила переможну крапку в першому сеті – 6:2.

Другу партію Поліна почала із настільки ж впевненого ривка – 4:0. Але цього разу Холлі змогла відігратися. Скляр після чотирьох програних поспіль геймів не посипалась, оформила ще один брейк, цього разу під нуль, і спокійно подала на матч.

В другому раунді US Open – 2026 Поліна Скляр зіграє проти американської спортсменки Іши Манчали.

Сьогодні на кортах Відкритого Чемпіонату США свої матчі провели ще дві українські юніорки. Софія Бєлінська вже на старті змагань поступилась нейтралці Феліцаті Дорофеєвій-Рибас (1:6, 4:6), а Антоніна Сушкова в другому колі програла 14-й ракетці змагань Крістіні Пенічковій із США.