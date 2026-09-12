Дебютувала в турі у віці 15 років. Софія Бєлінська поступилась досвідченій японці на старті кваліфікації турніру в Гвадалахарі

Юна українська тенісистка Софія Бєлінська провела свій перший поєдинок на рівні WTA-туру. Софія дебютувала в кваліфікації змагань категорії WTA 500 в Гвадалахарі, куди вона змогла потрапити завдяки перемозі на турнірі UTR в Делрей-Біч, де й розігрувалась wild card у відбір. Дебют точно виявився максимально корисним для Софії, проте не надто вдалим за результатом. Бєлінська в двох партіях програла японській спортсменці Нао Хібіно (228-ма ракетка світу).

(5) Нао Хібіно – (WC) Софія Бєлінська – 6:4, 6:1

Джерело фото: Арата Ямаока TENNIS Club

Бєлінська навіть спробувала почати зустріч з потужного ривка та повела в рахунку із брейком – 2:0. Хібіно відігралась і доволі швидко сама вирвалась вперед із геймом на прийомі в активі, але тепер вже Софія змогла ліквідувати відставання. Але саме із середини першого сету ініціатива повністю перейшла на бік японської спортсменки.

Хібіно сповна використала свій досвід, намацала всі больові точки суперниці та методично на них тиснула. В підсумку, Нао змогла не тільки вирішальний брейк наприкінці стартового сету оформити, а й тричі взяти подачу Бєлінської в другій партії.

В фіналі кваліфікації турніру в Гвадалахарі Нао Хібіно зіграє проти ще однієї української тенісистки Надії Кіченок, яка провела свій перший матч в одиночному розряді з березня 2024-го року і виграла його у американки Ніколь Меліхар.