Новоспечена перша ракетка проти діючої чемпіонки. Аріна Сабаленко – Єлєна Рибакіна. Анонс жіночого фіналу US Open – 2026

Два перших номери посіву у фіналі. Спортсменка, яка вже з понеділка вперше в кар’єрі підніметься на першу сходинку світового рейтингу, проти діючої чемпіонки турніру, тенісистки, яка два роки поспіль вигравала US Open і сьогодні зіграє у четвертому поспіль фіналі. Напевно, саме такий склад фіналу Відкритого Чемпіонату США можна було б назвати прогнозованим, адже до нього пробились дві найкращі тенісистки світу, якщо судити саме за позиціями у світовому рейтингу. Але ще два тижні тому перед стартом US Open – 2026 щодо форми як Аріни Сабаленко, так і Єлєни Рибакіної, були відверті сумніви.

Аріна Сабаленко – Єлєна Рибакіна – початок о 23:00

Джерело фото: x.com, користувач: US Open Tennis

Оцінка сезону

А на початку поточного сезону здавалось, що перевага саме цих двох спортсменок над всіма іншими представницями туру перетворюється на справжнє провалля. Звісно, не розрив імені Алькараса і Сіннера, але щось дуже на це схоже. Саме Сабаленко та Рибакіна розіграли між собою трофей на першому в сезоні Грендслемі, причому, доволі несподівано перемогу в фіналі Australian Open здобула саме представниця Казахстану. Рибакіна, яка до цього ще й виграла на Підсумковому турнірі WTA – 2025 залишила за собою другий великий фінал проти Сабаленко.

Але потім нейтралка перехопила ініціативу. Аріна зробила “сонячний дубль” в Індіан-Веллсі та Маямі, причому на обох турнірах перегравала Рибакіну – на першому в фіналі, на другому – в півфіналі. Так вже сталось, що Єлєна тоді отримувала 3-ті номери посіву і в Маямі опинилась в одній половині сітки із Сабаленко.

Саме тоді здавалось, що конкуренція в турі просто не може виникнути – на всіх великих турнірах ця пара спортсменок розігрувала титули між собою, перетворивши всіх інших на другий ешелон. Так, із початком грунтового сезону можна було очікувати певного спаду у обох спортсменок, але ось те, що він розтягнеться майже на півроку, стало справжньою несподіванкою.

У Сабаленко сталось багато подій в особистому житті, які, схоже, затьмарили для неї все, що відбувається на корті. А наскільки Аріна залежна від концентрації ми всі прекрасно розуміємо. У Рибакіної, крім суто ігрового спаду, виникли ще й проблеми зі здоров’ям, через які навіть довелось зніматися з турніру в Цинциннаті буквально за лічені дні до початку US Open.

І от на тлі всіх цих труднощів Сабаленко та Рибакіна не просто зуміли віднайти форму до американського мейджора, а й пройшли всю турнірну дистанцію аж до вирішального протистояння.

Шлях до фіналу

Але цей шлях до фінального поєдинку у спортсменок був кардинально різним. Якщо Сабаленко відчула проблеми тільки в одному матчі – проти Лінди Носкової, то Рибакіній довелось боротися та проявляти характер набагато частіше. Так, зрозуміло, що чемпіонський тай-брейк проти Носкової за рівнем напруги вартий кількох трьохсетових матчів. Але ж і Єлєна витратила чимало нервів, коли рятувалась із рахунку 0:1 по сетах проти Цінь Вень Чжен та Коко Гофф.

Тож, якщо відкинути баталію Сабаленко проти переможниці Вімблдону, то можна сказати, що ніхто нейтралку так і не зміг серйозно напружити. Навіть Пегула в півфіналі боролась виключно до останніх геймів першої партії. Далі на корті домінувала виключно поточна лідерка рейтингу. А ось у Рибакіної проблеми виникали ледь не в кожному матчі. Навіть Стародубцева в третьому колі змогла серйозно напружити новоспечену першу ракетку світу.

Враховуючи травму, яка дошкуляла Єлєні, враховуючи велику кількість непростих протистоянь, здається, що сил у Сабаленко на фінал має лишитися набагато більше. Але і Рибакіна вміє витиснути із себе максимум в ті моменти, коли це конче їй необхідно. Можливо, відносна свіжість таки буде невеличким плюсиком в скарбничку діючої чемпіонки, але наскільки вагомим – це вже покаже сам матч.

Історія виступів на US Open

А якщо говорити про те, як спортсменки взагалі виступають на US Open, то тут перевага в досвіді та успіхах очевидно на боці Сабаленко. Для неї це буде четвертий фінал поспіль на американському мейджорі, причому два попередніх титульних матчі Аріна залишала за собою. А до цього, в 2021-му та 2022-му були ще й два півфінала. Вражаюча серія, погодьтесь – два півфінала, фінал і два титули за попередні 5 виступів.

А от у Рибакіної статистика надзвичайно цікава. І несподівано провальна. До цього сезону Єлєна жодного разу не діставалась навіть до чвертьфінальної стадії у Нью-Йорку. Та й в четвертому колі представниця Казахстану грала лишень одного разу – в минулому сезоні Рибакіна програла на цій стадії Маркеті Вондроушовій. І якби ж мова йшла про змагання, наприклад, на грунті, де Єлєні відверто важко. Але ж ні. На тому самому Ролан Гарросі у Рибакіної і то були два чвертьфінала, а тут…

Цього року традицію невдалих виступів в Нью-Йорку Єлєна вже зламала. Причому зробила це тоді, коли перед стартом турніру у неї була, здавалося б, критична кількість проблем. Може і в фіналі Рибакіній вдасться побороти і себе, і суперницю, і всіх скептиків?

Ігрові аспекти

Насправді, у обох тенісисток доволі агресивний стиль гри. Але якщо Сабаленко робить ставку на потужність та суцільний пресинг без особливого підключення тенісного інтелекту, то у грі Рибакіної все-таки трохи більше ігрового розуму. Ну і до того ж, у Єлєни набагато краще працює подача, яка може стати важливим фактором у сьогоднішньому матчі.

Але, здається, як і в багатьох інших зустрічах за участі Сабаленко, на першому плані буде виключно її стабільність. Якщо нейтралка буде настільки ж зібраною, як в протистоянні із Пегулою, навіть важко уявити, що Рибакіна може їй протиставити. А якщо ж будуть помилки, то саме Єлєна – та суперниця, яка буде ними користуватися, тиснути на болючі місця і розвивати успіх.

Справи рейтингові

Насправді, фінал US Open – 2026 на позиціях спортсменок в рейтингу тут і зараз не відобразиться ніяким чином. Рибакіна вже гарантувала собі першу сходинку ще після виходу у півфінал. Ну а Сабаленко, за будь-якого результату фінального протистояння, залишиться другою ракеткою світу. Питання лише у відриві.

Якщо Рибакіна виграє титул, то вона випереджатиме найближчу переслідувачку більш ніж на 2 тисячі пунктів. Якщо трофей візьме Сабаленка, то розрив буде лише 700 очок. В контексті того, що Єлєні цього року захищати титул на Підсумковому, а на початку наступного сезону ще й трофей на Australian Open, відрив стає дуже важливим. Звісно, якщо Рибакіна хоче закріпитися на верхівці світового рейтингу.

Історія особистих протистоянь

Про неї ми вже трохи поговорили. Цього сезону Рибакіна виграла фінал в Мельбурні, але потім програла два поспіль матчі на американській сонячній серії в Індіан-Веллсі та Маямі. Тобто, цього сезону рахунок 2:1 на користь Сабаленко. В загальній історії нейтралка також лідирує – 10:7.

Але є статистика, в якій попереду саме Рибакіна і, можливо, в контексті сьогоднішнього матчу саме ці цифри є важливішими. Єлєна та Аріна 6 разів зустрічались в фіналах турнірів різних категорій. І 4 рази в цих титульних матчах перемагала саме представниця Казахстану. В тому числі, і в останньому на даний момент фіналі Грендслему – на початку сезону в Мельбурні.

Замість прогнозу

В сьогоднішньому фіналі надзвичайно важко знайти, за кого можна вболівати. Жодна зі спортсменок точно не викликає симпатій у українських вболівальників тенісу. Насправді, навіть змусити себе подивитися цей матч може бути доволі складно. Але з іншого боку – це протистояння двох найкращих на даний момент тенісисток планети. Спортсменок, які до кінця сезону боротимуться за звання першої ракетки світу. І так, вболівати сьогодні точно немає за кого. А от подивитися на матч, певно, варто.