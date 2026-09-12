Перший матч в одиночці майже за два з половиною роки. Надія Кіченок успішно стартувала в кваліфікації змагань WTA 500 в Гвадалахарі

Українська тенісистка Надія Кіченок, яка в останній момент потрапила в кваліфікацію змагань категорії WTA 500 в Гвадалахарі в статусі альтернативної спортсменки, успішно подолала стартовий раунд відбору. В своєму першому матчі в одиночному розряді з березня 2024-го року Надія на напруженому тай-брейці вирішального сету здолала ще одну парну спеціалістку американську тенісистку Ніколь Меліхар. Цікаво, що у обох спортсменок наразі немає одиночного рейтингу. На перемогу в матчі Кіченок витратила трохи більше двох годин ігрового часу.

(Alt) Надія Кіченок – Ніколь Меліхар – 6:3, 4:6, 7:6(10)

Джерело фото: Instagram, користувач: nadiakichenok

Насправді, навіть для кваліфікації цей матч просто унікальний – на турнірі далеко не останньої категорії WTA 500 зійшлись дві спортсменки без професійного рейтигу. Взагалі. Нуль очок у кожної. Так, ми говоримо виключно про одиночний рейтинг, бо в парі і у Надії Кіченок, і, тим більше, у Ніколь Меліхар, справи йдуть відносно непогано.

А от в одиночному розряді Меліхар востаннє грала рівно рік тому – саме на змаганнях в Гваладахарі. Але пауза у виступах Надії була ще більш вражаючою. В одиночці Кіченок востаннє виходила на корт ще в березні 2024-го року на змаганнях в Чарльстоні. З того часу минуло, на хвилиночку, вже майже два з половиною роки.

Надія почала матч достатньо впевнено – так ніби і не було настільки довгої паузи у виступах. Українська тенісистка швидко повела з брейком – 3:1. І навіть після того, як Меліхар відіграла відставання і зрівняла рахунок, Надія не випустила гру зі своїх рук. До завершення стартового сету Кіченок ще двічі відзначилась на прийомі і спокійно завершила сет на свою користь.

В другій партії Меліхар діяла на власній подачі набагато більш стабільно і в підсумку американська спортсменка втримала всі свої гейми. Тож єдиний брейк, який Ніколь оформила фактично на самому початку цієї партії виявився вирішальним.

Ситуація цілком могла повторитися і в третій партії. Знову в дебюті сету Меліхар відзначилась на прийомі і доволі довго втримувала свою перевагу в рахунку. Ніколь навіть вийшла подавати на матч і тільки в цей момент Надія змогла відігратися.

Тай-брейк вирішального сету виявився надзвичайно нервовим. Кіченок почала його з двох програних розіграшів на власній подачі, але з рахунку 1:4 виграла 5 очок поспіль і заробила подвійний матч-бол. Але це була далеко не розв’язка зустрічі. Меліхар відігралась і боротьба, в підсумку, тривала 22 розіграші. З рахунком 12:10 перемогу в матчі здобула, зрештою, Надія Кіченок.

За вихід в основну сітку змагань в Гвадалахарі Надія Кіченок посперечається із японською спортсменкою Нао Хібіно, яка на старті відбору переграла ще одну українську спортсменку Софію Бєлінську.