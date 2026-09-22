Кубок Біллі Джин Кінг. Чехія – Велика Британія – 1:0. Маріє Боузкова не без проблем переграла представницю другої сотні рейтингу

Збірна Чехії, яку не без підстав вважають однією із фавориток фінальної стадії Кубку Біллі Джин Кінг, не без проблем виграє перше протистояння чвертьфінального матчу із командою Великої Британії. В стартовому поєдинку всього турніру в Шеньчжені Маріє Боузкова в трьох партіях здолала Сонай Картал (127-ма ракетка світу). На перемогу в матчі Маріє витратила три години ігрового часу.

Маріє Боузкова – Сонай Картал – 7:6(2), 4:6, 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: Billie Jean King Cup

На початку кожного із сетів Боузкова стикалась із серйозними проблемами на власній подачі. В стартовій партії Маріє, правда, змогла максимально швидко відіграти брейк від суперниці, ну а на тай-брейці чеська спортсменка була максимально ефективною.

В другій партії Картал знову повела зі швидким брейком і цього разу більш відповідально поставилась до своєї переваги в рахунку. Більше того, крапку в цьому відрізку матчу Сонай могла поставити ще одним брейком, але не реалізувала кілька сет-поінтів на прийомі. Втім, подача на партію не викликала проблем у британської спортсменки.

Ну а у вирішальному сеті на корті була справжня драма. Спочатку, як і в двох попередніх сетах, вперед зі швидким брейком вирвалась Картал. Але Боузкова спокійно не просто відігралась, а й повела в рахунку – чеська тенісистка двічі поспіль відзначилась на прийомі.

Маріє зачепилась і за третю поспіль подачу суперниці, але Картал врятувала цей гейм із трьох матч-болів у чеської спортсменки. Більше того, Сонай не дозволила Боузковій подати на перемогу і вирівняла ситуацію за упущеними подачами. Але наступний гейм за рахунку 4:5 на власній подачі Картал просто провалила. Брейк під нуль у виконанні Маріє і перше очко в протистоянні йде в актив збірної Чехії.

В другому одиночному матчі цього протистояння зіграють Лінда Носкова та Кеті Бултер.