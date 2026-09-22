Впевнена перемога на старті. Олександра Олійникова спокійно виходить в друге коло змагань WTA 500 в Сінгапурі

Українська тенісистка Олександра Олійникова здобуває доволі впевнену перемогу на старті змагань категорії WTA 500 в Сінгапурі. В матчі першого кола Олександра в двох партіях переграла американську спортсменку Вівіан Вольфф (240-а ракетка світу). Олійникова повністю домінувала на корті в стартовому сеті, а от у другій партії Вольфф трохи вирівняла гру і навіть дотягнула до тай-брейку. Втім, на ньому впевнену перемогу оформила саме українська спортсменка. На перемогу в матчі Олександра Олійникова витратила трохи більше 1 години і 40 хвилин ігрового часу.

Олександра Олійникова – Вівіан Вольфф – 6:1, 7:6(1)

Джерело фото: Instagram, користувач: wta

Схоже, на цей тиждень у Олександри Олійникової були трохи інші плани, а саме у складі збірної України боротися в фінальній частини Кубку Біллі Джин Кінг. Втім, ситуація в команді виявилась такою, що Олександра залишилась поза заявкою і зараз, можливо, капітан збірної кусає лікті через рішення аж надто рано виключити Олійникову зі списку. Але, це вже зовсім інша історія.

Зі стартовою суперницею в Сінгапурі Олександрі Олійниковій багато в чому пощастило. Все-таки, Вольфф є представницею третьої сотні світового рейтингу і показує відповідну гру та результати. Інша справа, що на куражі від можливості зіграти на такому рівні Вівіан могла і вище голови стрибнути, але сьогодні цього точно не сталось.

В стартовому сеті Олійникова дуже наочно показала різницю в класі із суперницею. Вольфф взагалі не мала ніяких шансів на боротьбу і ледь не отримала повноцінну баранку. За рахунку 0:4, коли Олійникова вела вже з двома брейками, у Вівіан знову виникли проблеми на власній подачі і Олександра мала прихований сет-поінт.

Той гейм престижу Вольфф виграла, але це було єдине досягнення американської спортсменки в першому сеті. Наприкінці партії Олександра ще раз відзначилась на прийомі і розгромною перемогою завершила цей відрізок матчу – 6:1.

Але в другому сеті на корті вже була боротьба. Тут і Олійникова трохи зарано заспокоїлась, і сама Вольфф вирішила, що їй нема чого втрачати, та заграла набагато більш розкуто. Як би там не було, саме Вівіан швидко повела із брейком в цій партії.

Олійникова швидко повернула контроль над грою і відіграла відставання. Могла Олександра завершувати зустріч і без тай-брейку, але не реалізувала два матч-поінти на прийомі. Втім, на таї українська спортсменка зіграла максимально зібрано – 7:1.

В другому колі змагань в Сінгапурі Олександра Олійникова зіграє проти цьогорічної фіналістки Ролан Гаррос польської спортсменки Маї Хвалінської. Саме і Сінгапурі вона здобула свою другу перемогу після грунтового мейджора.