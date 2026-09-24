Тотальний розгром. Шуай Чжан віддала всього 2 гейми Елізабетті Коччаретто в першому матчі чвертьфіналу Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна Китаю виходить вперед в чвертьфінальному протистоянні Кубку Біллі Джин Кінг із командою Італії, в якому визначаються наступні суперниці українських тенісисток. В першому одиночному матчі Шуай Чжан буквально розгромила Елізабетту Коччаретто (67-ма ракетка світу). Чжан відвісила суперниці повноцінну баранку в стартовому сеті зустрічі, та й в другій партії не дала можливості серйозно загострити боротьбу. На перемогу в матчі Шуай Чжан витратила всього трохи більше години ігрового часу.

Шуай Чжан – Елізабетта Коччаретто – 6:0, 6:2

Джерело фото: x.com, користувач: Billie Jean King Cup

Чжан за шаленої підтримки трибун влаштувала дуже потужний старт в цьому матчі. Коччаретто не встигла увійти в матч, не встигла налагодити першу подачу, як вже поступалась одразу із двома брейками – 0:4. Елізабетта спробувала врятувати партію і навіть заробила свої брейк-поінти, проте Шуай не збиралась збавляти оберти. Китайська спортсменка врятувала непростий гейм на власній подачі, а після нього оформила і третій брейк поспіль. Таким чином Чжан завершила перший сет із повноцінною баранкою для суперниці.

На початку другого сету Елізабетта хоч і розмочила рахунок в матчі, проте дуже швидко знову опинилась в ролі наздоганяючої. Відставання здавалось не критичним – всього 1 брейк. І італійська тенісистка мала чудову нагоду його ліквідувати.

За рахунку 2:4 Коччаретто заробила потрійний брейк-поінт, але Чжан знову втримала подачу. Цього разу відігравшись вже з рахунку 0:40, а потім ліквідувавши і ще один брейковий м`яч. Після цього порятунку Шуай ще раз зачепилась за подачу суперниці і черговим брейком завершила матч на свою користь.

Таким чином збірна Китаю повела в протистоянні з командою Італії – 1:0. В другому одиночному матчі протистояння зіграють Ясміне Паоліні та Цінь Вень Чжен.

Нагадаємо, що саме в протистоянні між збірними Китаю та Італії визначаються суперниці збірної України в півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг. Наша команда в своєму стартовому чвертьфінальному матчі лише в парній зустрічі дотиснула збірну Бельгії.